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سيف الدين سبيعي يفتح النار على تلميذه

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الإثنين 28-12-2015 14:37

عبر الفنان والمخرج سيف الدين سبيعي عن استيائه من أحد المخرجين، الذي تتلمذ على يده وعبر على صفحته الشخصية بعبارة استياء قال فيها: «قمة الوقاحة... لما بيكون حدا انت صانعو ... صانعو بكل ما تعنيه الكلمة من معنى ... وتسمع أنو عم يحكي عليك .... بس عادي.... شكلو الصغير بيضل صغير .... صغيرة»

وما إن نشر سبيعي هذه العبارة حتى اتجهت أصابع الاتهام باتجاه المخرج تامر إسحاق؛ الذي يعتبر ممن تتلمذ على يد سبيعي، وهو من قدم له أول فرصة في عالم الإخراج، ولكن لم نجد أي تصريح واضح من الاثنين.

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سيدتي