متابعة.. حرب صور بين Madonna وزوجها السابق للفوز بابنهما

أصبحت المعركة بين Madonna وزوجها السابق على حضانة ابنهما المراهق حرباً سلاحه ألبوم صور.

تسابق الزوجان في الأيام الفائتة على نشر الصور عبر انستقرام في محاولة للفوز بتعاطف الولد Rocco، بعد إظهار الرعاية المثلى التي حظي بها أثناء عطلة العيد، في جوّ عائلي مميّز.

فضمن احتفاله بموسم الأعياد، شارك زوج Madonna السابق Guy Ritchie وزوجته Jacqui متتبعيهما صورة من زفافهما، وتمنّيا أعياداً سعيدة للجميع. وبدا ابن Guy من Madonna في الصورة سعيداً، وهو يقف بالقرب من زوجة أبيه.

تمّ التقاط هذه الصورة، التي تجمع أطفال الثنائي، Rafael و Levi و Rivka ، وكذلك ابني Guy من Madonna ، Rocco و David Banda، في حفل زفاف الثنائي في يوليو/ تموز الفائت.

نشر Ritchie صورة العائلة هذه في وقت يخوض فيه معركة مريرة مع زوجته السابقة Madonna على حضانة ابنهما Rocco ، الذي يرفض الانتقال للعيش مع والدته، على الرغم من أحكام الطلاق التي تمّ الاتفاق عليها بين والديه في نيويورك، حيث جاءت الأحكام لصالح Madonna ، إلا أن Rocco رفض مسار القضية وتمضية فترة الأعياد مع والدته.

وبما أن نجمة البوب، التي أقرّت سابقاً أنها لا تمانع الزواج مجدداً، تفتقد كثيراً ابنها البكر الذي يمضي فترة الميلاد في لندن، فقد تشاركت مع متابعيها صورة لها بصحبة Rocco، وعلّقت عليها:

"ميلاد سعيد لشمس حياتي" .

وعادت Madonna لتنشر في المناسبة صورة تجمعها بأولادها الثلاثة الآخرين: Lourdes و David Banda و Mercy James ، وهم يتمتعون بغداء عيد الميلاد المجيد مع هداياهم.

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