أخبار عاجلة

الاخبار - وزير الهجرة العراقي يتوقع نزوج أكثر من 150 ألف مدني آخرين غرب الموصل -
زوجة "راضي" قتلته.. وصرخت عندما عثروا على جثته "هاتوا دكتور" -
«ألي وايركسن» يقودان توتنهام أمام واتفورد -
البايرن يستعد للريال عبر موقعة دورتموند -
مورينيو يرغب في عودة «تشيشاريتو» لليونايتد -
«توتي» يعلن تضامنه مع أطفال سوريا -
وكيل جيرو يوضح حقيقة عرض مارسيليا -
روماريو: نيمار الأفضل في العالم دون منازع -
تعرف على اللاعبين الأكثر مساهمة بالأهداف في أوروبا -
خمس غيابات لليونايتد أمام سندرلاند -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. سيدتي

متابعة.. حرب صور بين Madonna وزوجها السابق للفوز بابنهما

Google+ Print

الإثنين 28-12-2015 15:37

أصبحت المعركة بين Madonna وزوجها السابق على حضانة ابنهما المراهق حرباً سلاحه ألبوم صور. 

 

تسابق الزوجان في الأيام الفائتة على نشر الصور عبر انستقرام في محاولة للفوز بتعاطف الولد Rocco، بعد إظهار الرعاية المثلى التي حظي بها أثناء عطلة العيد، في جوّ عائلي مميّز.

 

فضمن احتفاله بموسم الأعياد، شارك زوج Madonna السابق Guy Ritchie وزوجته Jacqui متتبعيهما صورة من زفافهما، وتمنّيا أعياداً سعيدة للجميع. وبدا ابن Guy من Madonna في الصورة سعيداً، وهو يقف بالقرب من زوجة أبيه.

تمّ التقاط هذه الصورة، التي تجمع أطفال الثنائي، Rafael و Levi و Rivka ، وكذلك ابني Guy من Madonna ، Rocco و David Banda، في حفل زفاف الثنائي في يوليو/ تموز الفائت.

 

نشر Ritchie صورة العائلة هذه في وقت يخوض فيه معركة مريرة مع زوجته السابقة Madonna على حضانة ابنهما Rocco ، الذي يرفض الانتقال للعيش مع والدته، على الرغم من أحكام الطلاق التي تمّ الاتفاق عليها بين والديه في نيويورك، حيث جاءت الأحكام لصالح Madonna ، إلا أن Rocco  رفض مسار القضية وتمضية فترة الأعياد مع والدته.

 

وبما أن نجمة البوب، التي أقرّت سابقاً أنها لا تمانع الزواج مجدداً، تفتقد كثيراً ابنها البكر الذي يمضي فترة الميلاد في لندن، فقد تشاركت مع متابعيها صورة لها بصحبة Rocco، وعلّقت عليها: 

"ميلاد سعيد لشمس حياتي" .

 

وعادت Madonna لتنشر في المناسبة صورة تجمعها بأولادها الثلاثة الآخرين: Lourdes و  David Banda و Mercy James ، وهم يتمتعون بغداء عيد الميلاد المجيد مع هداياهم.

 

 

Madonna تطالب بإبنها Rocco في المحاكم والأخير يرفضها

 

 

 

لمشاهدة أجمل صور مشاهير العالم زوروا أنستغرام سيدتي

ويمكنكم متابعة آخر أخبار مشاهير العالم عبر تويتر "سيدتي فن"

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي