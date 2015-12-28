زوجة المذيع السابق علاء منصري تعلن انفصالها عنه

انتشرت مؤخرًا الشائعات التي كانت تتناقل ما بين وجود خلافات وطلاق بين الإذاعي السابق علاء المنصوري وزوجته المذيعة التلفزيونية في قناة "ديوان" أمنية الدعيق، إلى أن أعلنت أمس أمنية عبر حسابها الخاص على "تويتر" خبر انفصالها عن زوجها، حامدةً الله على تلك الخطوة لتؤكد بذلك جميع ما أطلق من إشاعات حول علاقتهما، حيث غردت قائلةً:" اليوم أعلن نهائيًّا وبحمد الله انفصالي رسميًّا عن علاء المنصري"، لتضم معه هاشتاق لزوجها السابق #علاء_المنصري، ولم يبدِ الإعلامي السابق علاء منصري أي ردة فعل على تغريدة أمنية عبر حساباته الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي.

الجدير بالذكر أنّ المنصري تم فصله بعد أن أثارت حلقة من الحلقات التي بثتها قناة "مكس إف إم" الإذاعية في برنامجه واشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي غضباً من المنصري إثر تصريحات جريئة منافية لتقاليد المجتمع السعودي الذي يرتبط بالمبادئ الإسلامية ارتباطاً وثيقاً، عليه تم فصل المذيع علاء المنصري من إذاعة "مكس اف ام" لنشره الأفكار الجريئة بسبب تصريح أدلى به المذيع علاء المنصري ضمن فقرة في برنامجه بإذاعة مكس إف إم؛ حيث صرح خلال البرنامج أنه خصص فقرة للزوجات بإرسال كلمة "شكراً" من أزواجهم عبر أثير "مكس إف إم"، ومن ضمن حواراته مع المواطنين قال لأحدهم" خليك رومانسي مع زوجتك" وأثارت هذه الفقرة حفيظة المستمعين، لتكون هي الحد الفاصل لوجوده بالإذاعة .