هذه أبرز المشاكل والشائعات التي طبعت العام 2015

حفل عام 2015 بالكثير من المشاكل الفنية، والشائعات التي طالت العديد من النجوم:

-تناقلت مواقع إلكترونية خبرًا يفيد بوفاة الفنانة القديرة نجلاء فتحي التي تعاني حاليًّا من أزمة صحية خارج مصر، وهو خبر عارٍ من الصحة.

-تلقى الكثير من الصحافيين رسالةً نصيةً عبر هواتفهم المحمولة تنبئهم بوفاة الفنان محمود ياسين، اتضح لاحقًا أنها مجرد شائعة.

-أشيع خبر عن وفاة الفنّانة القديرة شادية، وتبين لاحقًا أيضًا عدم صحته.

-ترددت شائعة وفاة الفنان القدير صلاح السعدني، وهي غير صحيحة .

-كما خرجت شائعات حول وفاة "سلطان الطرب" جورج وسوف، وهي أخبار عارية من الصحة.

-أشيع خبر مفاده وفاة المطرب السعودي راشد الماجد، وهو ما نفاه الماجد عبر "تويتر".

-تردد خبر عن وفاة الفنان أحمد مكي إثر تعرّضه لإطلاق نار وهو في سيارته من قبل مسلحين، وهو ما نفاه مكي.

-تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي خبرًا بشأن وفاة الفنانة عبلة كامل في حادث سير، وهو ما تبين كذبه فيما بعد.

-أشيع كذلك خبر وفاة الفنان الكبير أبو بكر سالم، وتم نفيه.

-تردد خبر وفاة الفنان جميل راتب، وهو غير صحيح أيضًا. وخبر آخر مفاده وفاة الفنان السوري يزن السيد برصاصة طائشة إثر الحرب الدائرة في سوريا، وهو ما نفاه الفنان بنفسه.

-انتشرت الكثير من الشائعات حول خطوبة وزواج الفنان محمد عادل إمام من فتاة من خارج الوسط الفني.

-تردد أنّ الفنانة منة شلبي تمت خطبتها على المخرج ماندو العدل.

-أشيع خبر زواج الفنانة السورية تاج حيدر من رجل أعمال لبناني

-تردد خبر عودة الفنانة السورية جيني إسبر لزوجها المنتج عماد ضحية، فيما تبين أنّ ذلك مجرد شائعة.

-تم تداول أخبار كثيرة حول ارتباط الفنان العراقي كاظم الساهر بفتاة مغربية.

-ترددت شائعة زواج الإعلامية دانييلا رحمة من رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، طليق الفنانة هيفاء وهبي.

تردد خبر ارتباط المطربة المصريّة أمال ماهر برجل أعمال سعودي.

-تم تناقل خبر زواج الفنانة المصرية دينا فؤاد والذي نفته الفنانة بنفسها.

- أشيع خبر زواج الفنان أحمد عز من فتاة من خارج الوسط الفني مع استمرار قضية إثبات النسب بينه وبين الفنانة زينة.

-فيما تردد طلاق الفنانة دوللي شاهين من زوجها المخرج باخوس علوان، بعد أن انفصلا قبل فترة وعادا ليستأنفا حياتهما الزوجية.

-انتشرت شائعة تتحدث عن طلاق الفنانة نادين الراسي من زوجها جيسكار أبي نادر الذي رزقت منه بولدين، فيما نفت نادين هذا الخبر.

-كما أشيع انفصال الفنان أحمد السقا عن زوجته مها الصغير، وهو ما نفاه السقا.

-تردد خبر انفصال الفنان عمرو دياب عن زوجته زينة عاشور، فيما تبين أنّ الخبر لا يعدو كونه شائعة.

تردد أيضًا خبر انفصال الفنانة وعد البحري عن زوجها المنتج أحمد البنا.

- كما تردد انفصال المطرب محمد عساف نجم "آراب أيدول" عن خطيبته الإعلامية لينا القيشاوي.

-دارت حرب كلاميّة بين الفنانة نجوى كرم وطليقها متعهّد الحفلات يوسف حرب، حيث اتهمت نجوى زوجها السابق بصفعها.

-اشتعلت الحرب الكلامية بين الإعلامي تامر أمين والمطرب الشعبي سعد الصغير، على خلفية تحدث تامر في برنامجه "من الآخر" عن علاقة سعد بالراقصة شمس، فما كان من الأخير إلا أن اتهم تامر أنه يسهر في الملهى الذي يعمل فيه الصغير برفقة سيدات.

-انتشرت بقوة شائعة أنّ مديرة أعمال الفنانة غادة عبد الرازق سرقت منها خاتم الماس بقيمة 4 مليون جنيه، والكثير من المجوهرات الخاصة بالفنانة، فيما نفت مديرة أعمالها هذا الأمر لاحقاً.

-تعرضت الممثلة المصرية منة فضالي للسرقة من خادمتها التي تعمل لديها منذ فترة طويلة، والتي استولت على مجوهرات ومبالغ مالية كبيرة وملابس وإكسسوارات.

-أشيع خبر اعتزال الفنان السعودي فايز المالكي بعد إصابته بوعكة صحية دخل في إثرها المستشفى، وهو ما نفاه فايز عبر حسابه الخاص في "تويتر".

-تردد خبر اعتزال الفنانة السورية كندة علوش.

-أشيع تعرض الممثلة السورية مرام علي لحادث سير، وفق ما نشرت بعض المواقع الإلكترونية.

-انتشرت عدة شائعات حول الفنانة غادة عبد الرازق، ومنها زواج غادة في السر من المنتج محمد بندق، وهو ما نفاه الأخير. وأيضًا، إلقاء القبض عليها في مطار دبي بسبب قضية شيكات بدون رصيد، وأنها هربت خارج مصر لتورطها في قضية الرشوة مع طليقها محمد فودة، وهو ما نفته الفنانة.

-فيما أصدرت نقابة الفنانين في سوريا، فرع دمشق، ممثّلةً بنقيبها زهير رمضان قرار فصل طال أكثر من 170 فنانًا سوريًّا، بسبب عدم تسديدهم للرسوم الماليّة المُترتبة عليهم، ومنهم: حاتم علي، وتيم حسن، وباسل الخياط، ومكسيم خليل، وسامر المصري، وجومانا مراد.

-تردد وقوع خلاف بين الفنان اللبناني رامي عياش والفنان المصري عصام كاريكا.

فيما تم الصلح بين الفنانين السعوديين عبد المحسن النمر وحسن عسيري، بعد فترة من التصريحات والانتقادات والهجوم المتبادل عبر وسائل الإعلام.

-هاجم الملحن السعودي ناصر الصالح نجوم الطرب السعودي محمد عبده، وعبد المجيد عبد الله، وراشد الماجد، ورابح صقر في حوار خاص لـ"سيدتي"، واتهمهم يأنهم يسعون وراء المال ويغنون لمن يدفع من الشعراء والملحنين.

-تم تحويل الإعلامية ريهام سعيد، مقدمة برنامج "صبايا الخير"، للتحقيق بناءً على قرار رئيس شبكة قنوات "النهار" وتعليق برنامجها، بعد أن شهّرت بإحدى ضيفاتها بالبرنامج ونشرت صورًا خاصةً للفتاة دون موافقة منها في حلقة "فتاة المول".

-تردد أنّ الفنان المغربي محمد الريفي الفائز بلقب "إكس فاكتور" حاول الانتحار؛ بسبب مشاكل مادية فيما أنقذه الفنان حسين الجسمي بشراء شقة له.

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