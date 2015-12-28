مفاجأة في ختام "ديو المشاهير" ونوال الزغبي: أعايد من لا يحبّني أيضاً

في حلقته الثامنة، استضاف برنامج "ديو المشاهير" نوال الزغبي وسعد رمضان ولاتويا، بحضور لجنة التحكيم: أسامة الرحباني ومنى أبو حمزة وطارق أبو جودة. وانتهت الحلقة إلى بقاء جميع المشاهير السبعة بمناسبة الأعياد.

الافتتاحية كانت مع غناء "كوكتيل" مشترك، أدّاه النجوم من وحي الأعياد، قبل أن تطلّ نوال وتغني مع إدوارد "يا جدع". نوال أشارت إلى أنها تشارك لأول مرة في البرنامج، فقال لها أسامة: "ما تغيبي عنا كثير". ثمّ أكدت أن عبارة يا جدع تنطبق عليها، قبل أن يكون سيلفي من طارق أبو جودة معها ومع أنابيلا وإدوارد. وعلّقت نوال موجهة كلامها لطارق: "هلق صرت رقم واحد". أسامة أشار إلى أنه قدّم في هذه الحلقة شيئاً "أخفّ" مما قدّمه في إطلالتيه السابقيتن، بالإضافة إلى انتقاده غناءه وأسلوبه. منى مدحته، وقالت له: "مزّة"، فيما انتقد طارق تركيزه على "الشو"، مما أثّر في غنائه وتسبّب في نسيانه كلمات الأغنية.

الشيف أنطوان غنّى مع سعد رمضان. طارق مدح "حبشة" الشيف أنطوان التي حضرت إلى طاولة الحكّام. منى مدحت الشيف أنطوان ووصفت سعد رمضان بـ"ألان دولون" الفنانين اللبنانيين، أما أسامة فقال للشيف: "غناؤك ناشف متل سفين الحبش".

طوني عيسى غنّى مع نوال في إطلالتها الثانية "مين حبيبي أنا". أسامة قال له إنه يعطي ثقة ويريح الفنان الذي يغنّي معه. منى أفاضت في مدحه، وطارق قال له: "كنت روعة وبتعقّد".

شكران مرتجى غنّت مع سعد رمضان، فقال لها طارق إن صوتها قويّ وفيه إحساس. منى قالت لها: "كنت في الوسادة الخالية"، وليس في برنامج "ديو المشاهير"؛ وذلك على خلفية تقديمها أغنية "أول مرة تحبّ يا قلبي" مع سعد رمضان. أسامة أشاد بالفكرة التي قدمتها عند تقديم الأغنية، ولكنه وجد أن غناءها لم يكن جيداً.

وسام صليبا غنى مع لاتويا. أسامة طلب منه التركيز على مكان معين وعدم إغماض عينيه أثناء الغناء. منى أعطته "نعم" لأن حبّه للوطن أعاده إلى لبنان. طارق أعطاه "نعم" على الرغم من أنه وجد أنه لم يكن موفقاً في غنائه.

رولا شامية غنت مع نوال الزغبي التي دعت الجميع إلى حضور حفلتها في ليلة رأس السنة. رولا علّقت، بعد أن أهداها طارق قلباً، بالقول: "كان في ناس وضهروا وما كنت قادرة عبّرلك عن شعوري. بما أن لورين ضهرت بقلك سوري لوري"، فأعطاها "نعم". منى مدحت لوك رولا وغناءها. أمّا أسامة فأشاد بحضورها، قبل أن يضيف القول بأنها لم تكن مرتاحة في الغناء.

معزّ التومي غنى مع سعد رمضان. أسامة أشاد بتألق معز وتمكّنه في الغناء. منى اعتبرت أنها سمعت منه أداء محترفاً. طارق قال إن غناءه في هذه الحلقة كان الأفضل على الإطلاق.

نوال الزغبي غنّت في إطلالتها الأخيرة "كوكتيل" من أغانيها القديمة والجديدة مع نجوم البرنامج، وعايدت الجمهور قائلة: "بدي عيّد اللي بحبوني واللي ما بيحبوني واللي بينطروني وما بينطروني".

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