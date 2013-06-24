كيفية علاج تمزق أربطة القدم؟

يقول الدكتور ضياء السيد أخصائى جراحة اليد يتعرض الكثير منا إلى التواء للقدم أثناء المشى أو النزول من السلم أو أثناء ممارسة الرياضة، ويشعر حينها المريض بألم شديد جداً لا يستطيع تحريك الكاحل وقتها أو وضع القدم على الأرض.

ويضيف ضياء أن حدة الألم تختلف من شخص لآخر، بالإضافة إلى اختلاف نوع العلاج تبعا لدرجة و الإصابة، حيث إن الكاحل يتكون من أربطة قوية جداً تقوم بعملية ثبات لعظم القدم مع الساق، إن إصابة تلك الأربطة تنقسم إلى إصابة بسيطة أو إلى قطع فى تلك الأربطة وعلاج التمزق البسيط يبدأ من وقت الإصابة بوضع كمادات ثلج على مفصل الكاحل واستخدام عكاز والتوجه للمستشفى، حيث يتم عمل الأشعة اللازمة ويتم وضع ساند الكاحل باستخدام جبيرة خفيفة أو استخدام أنواع لاصقة من الأربطة الضاغطة تثبت المفصل وتقلل الحركة، وبالتالى يقل الالتهاب.

ويتم استخدام المسكنات للمساعدة إلا أن معظم المصابين لا يلتزمون بالراحة ويستخدموا القدم المصابة فى المشى، وبالتالى تزيد حدة المشكلة وننصح مرضى تمزق أربطة الكاحل بالراحة التامة أما النوع الثانى الذى تحدث معه قطع لأربطة الكاحل يتم علاجه جراحيا حتى يتم المحافظة على سلامة مفصل الكاحل.