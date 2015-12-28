مباشر – الزمالك 1-1 بتروجيت.. معروف يتعادل للأبيض

صارت صفقة انتقال محمد النني من بازل السويسري إلى أرسنال أقرب للحقيقة منها للخيال خصوصا بعد تأكيد شبكة "بي بي سي" على وجود مفاوضات بين اللاعب ومدفعجية شمال لندن. (طالع التفاصيل)

وذلك يعني عدة أشياء، أهمها بالطبع انضمام نجم مصري لأحد عمالقة الدوري الإنجليزي ولعبه بشكل منتظم في دوري أبطال أوروبا وكذلك هجوم مصري على صفحتي النادي على تويتر وفيس بوك.

وقبل أن تقرأ أو تكتب التغريدة المعتادة "طلع فلان ونزل النني" الموجهة لمدرب أرسنال آرسين فينجر، قد يفيدك هذا التقرير في معرفة أين سيكون النني في خطة البروفيسور الفرنسي، حتى لا ترى تغريدة تقول "طلع أوزيل ونزل النني".

كيف يلعب أرسنال؟

لا يمكن تحديد خطة معينة للرجل الذي أمضى 19 عاما مدربا للفريق، لكن في هذا الموسم اكتسب فينجر ميزة جديدة.

الرجل الفرنسي الذي اشتهر بالعناد وحب الكرة الجميلة والحفاظ على الكرة تحت أي ظرف صار يمتلك مرونة تكتيكية كبيرة مكنته من اللعب بشكل دفاعي وترك الاستحواذ للخصم في عدة مباريات على مدار عام 2015، مثل فوزه 2-1 على بايرن ميونيخ والفوز 2-0 على مانشستر سيتي الموسم الماضي.

ولكن على الورق، يفضل فينجر اللعب بطريقة 4-2-3-1 برباعي دفاعي أمامه لاعبي وسط بخصائص مختلفة خلف 3 لاعبين يتوسطهم أوزيل مع جناحين يكون أمامهم أوليفييه جيرو.

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لاعبا وسط فينجر

في بداية الموسم، حين لم تكن الإصابات ضيفا على غير العادة في ملعب الإمارات كان ثنائي فينجر المفضل هما فرانسيس كوكلين وسانتي كازورلا.

إذا، لاعبا الوسط في خطة فينجر لابد أن يمتلكا خصائص مختلفة بشكل كبير.

بمقارنة أرقام كازورلا وكوكلين يتضح ماذا يطلب فينجر من كليهما..

كوكلين مطلوب منه استرجاع الكرة من الخصم وتمريرها للزميل الأقرب، هكذا هو دوره بمنتهى البساطة.

في 12 مباراة لعبها الفرنسي المصاب على مستوى الركبة حاليا استطاع قطع الكرة سواء بالتدخل على الخصم أو قطع التمريرات 63 مرة ومرر 555 تمريرة 3 منهم فقط صنعوا فرص، كما سدد 3 تسديدات على المرمى.

أما كازورلا، فالمطلوب منه هو الزيادة مع الرباعي الأمامي لتتحول الخطة هجوميا إلى 4-1-4-1.

الإسباني المصاب أيضا لم يتألق دفاعيا مثل كوكلين بـ45 قطع للكرة في 14 مباراة، لكنه في المقابل مرر 1119 تمريرة 33 منهم خلقوا فرص وسدد 23 كرة على المرمى.

أما الآن مع كارثة الإصابات التي ضربت خط وسط فينجر يعتمد المدرب على فلاميني في مكان كوكلين وآرون رامسي (الذي بدأ الموسم كجناح) في مكان كازورلا.

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النني

أرقام النني في الدوري الأوروبي تضعه في المنتصف بين دور كوكلين ودور كازورلا.

النني يمرر 90 كرة في المباراة يخلق منهم فرصة واحدة (كوكلين 46 تمريرة يخلق بهم ربع فرصة، كازورلا 80 تمريرة يصنع بهم فرصتين ونصف)

النني يسدد في اللقاء الواحد أكثر من كازورلا وكوكلين، فالمصري يسدد 1.8 كرة في اللقاء بينما يسدد كازورلا 1.64 مرة وكوكلين أقل من 0.5 مرة.

النني دفاعيا أفضل من كازورلا بالتأكيد بـ4 تدخلات لاسترجاع الكرة فيما يمتلك كازورلا 2.2 تدخل ويمتلك كوكلين 5.1 تدخل.

إذا، يمتلك النني الكفاءة للعب في مركزي وسط الملعب في خطة فينجر وإن كان بكفاءة أقل نسبيا من خيارات فينجر الأساسية كوكلين وكازورلا ولكنه يستطيع تعويض أيهما أو تعويض بدلائهما فلاميني ورامسي.