مباشر – الزمالك 0-1 بتروجيت.. جعفر يتقدم للبترولي والقائم يمنع الثاني

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فريقي الزمالك وبتروجيت في إطار الجولة 11 من الدوري المصري والتي تقام بملعب السويس.

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احداث اللقاء

استراحة

45+1) عرضية مقوسة رائعة من أسامة محمد مرت من فوق الجميع سددها جعفر لكن اصطدمت في القائم وشتتها الدفاع.

أوووووه جعفر كاد أن يسجل الثاني.

39) عرضية ساقطة على حدود منطقة الجزاء تسلمها جعفر بيمناه ثم سددها قوية بيسراه مباشرة في الشباك.

- الأول لبرتوجيت

33) عرضية متقنة من عمر جابر في الجبهة اليمنى لكن مدافع بتروجيت شتت الكرة قبل أن تصل لرأس سالم.

30) سيطرة واستحواذ للأبيض لكن دون خطورة حقيقية على مرمى بتروجيت، ومحاولات للبترولي للوصول لمرمى الشناوي عن طريق الهجمات المرتدة لكن دفاع الزمالك صلد حتى الأن.

15) استخلاص رائع من حمودي للكرة وتقدم بالكرة من منتصف ملعب الأبيض ثم أرسل الكرة في العمق رائعة للمنفرد معروف لكن الأخير تباطأ في تسديد الكرة ليخرج الحارس ويتصدى للكرة.

11) أولى التهديدات لمرمى الشناوي عن طريق تسديدة يسارية من أسامة محمد عن طريق ركلة حرة لكن الكرة مرت بجوار القائم.

انطلاق المباراة