أخبار ليبيا اليوم.. محمد الدايرى: بلادنا لا تحتاج لأى تدخل أجنبى

ركزت أخبار ليبيا اليوم على تصريحات وزير الخارجية الليبى محمد الدايرى، بأن بلاده لا تحتاج لأى تدخل أجنبى، فيما تناولت أخبار ليبيا اليوم تصريحات عضو مجلس النواب الليبى خالد الأسطى حول عدم تأكد حضور رئيس البرلمان للجلسة التشاورية.>فيما تناولت أخبار ليبيا اليوم تصريحات وزير الخارجية الليبى محمد الدايرى بأن بلاده لا تحتاج لأى تدخل أجنبى للتعامل مع التهديدات لأمنها بما فى ذلك الإرهاب، كاشفا عن قيام أمريكيين بتدريب قوات ليبية.

وقال وزير خارجية ليبيا فى تصريحات تليفزيونية إن ليبيا تحتاج بشكل ملح لأسلحة وبعض المساعدة "فى التدريب والتخطيط".

وأضاف أن ليبيا لن تطلب شن هجمات جوية أجنبية ضد الجماعات الإرهابية، ولكنها سوف تطالب مجلس الأمن برفع القيود المفروضة على جيشها فيما يتعلق بحرية الوصول إلى "أسلحة ملائمة" بمجرد تشكيل حكومة الوفاق الوطنى، وتابع "فى هذه المرحلة لا نطالب بأى تدخل دولى".

فيما تناولت أخبار ليبيا اليوم ما أكده عضو مجلس النواب الليبى خالد الأسطى، أن أعضاء مجلس النواب سيعقدون اليوم الاثنين جلسة تشاورية حول الاتفاق السياسى بين الفرقاء الليبيين، مشيرا إلى أن حضور رئيس البرلمان عقيلة صالح للجلسة التشاورية اليوم غير مؤكد.

ونقلت أخبار ليبيا اليوم عن الأسطى قوله إن جلسة التصويت النهائى ومنح الثقة للحكومة سيكون خلال شهر كما نص الاتفاق السياسى، متوقعا أن يكون التصويت بالأغلبية.

يذكر أن رئيس البرلمان الليبى عقيلة صالح رفض التوقيع على الاتفاق السياسى بين الفرقاء الليبيين بمدينة الصخيرات المغربية، وطالب حينها من المبعوث الأممى لدى ليبيا مارتن كوبلر تأجيل التوقيع على الاتفاق، وهناك موافقة من أغلبية أعضاء المجلس على اتفاق الصخيرات.