أخبار الأدرن اليوم.. النسور: الأردن مستمر بسياسة الحدود المفتوحة

اهتمت أخبار الأردن اليوم بتصريحات رئيس الوزراء الأردنى الدكتور، عبد الله النسور، التى أكد خلالها أن الأردن مستمر بسياسة الحدود المفتوحة ويعتز بدوره الإنسانى، فى إشارة إلى مواصلة المملكة فى استقبالها للاجئين السوريين.ولفت إلى أن الاعتبارات الأمنية تؤخذ بعين الاعتبار وتتقدم على باقى الاعتبارات الأخرى، وجاء ذلك خلال تفقد النسور اليوم للمركز، الذى اعتمدته السفارة الكندية فى عمان لنقل أعداد من اللاجئين السوريين إلى كندا بالتعاون مع المنظمات الدولية المعتمدة والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين.

وثمن رئيس الوزراء الأردنى موقف الحكومة الكندية فى استقبال لاجئين سوريين رغم قلة عددهم، قائلا "إننا ندعو حكومات العالم لفتح أذرعها للاجئين، خاصة تلك التى تطالب الدول المجاورة باستقبال المزيد منهم".

كما ركزت أخبار الأردن اليوم على افتتاح الفرع الأردنى لوكالة المساعدة الدولية والتنمية كاريتاس فى الأردن مطعما خيريا يوم الأربعاء 23 ديسمبر، لإطعام المحتاجين من سكان العاصمة الأردنية عمان.. ويقع المطعم الذى أطلق عليه اسم "مطعم الرحمة" فى كنيسة البشارة بعمان ويقدم الوجبات لغير القادرين بصرف النظر عن خلفياتهم ومعتقداتهم.

ووصف الأب رفعت بدر المدير العام للمركز الكاثوليكى للدراسات والإعلام فى الأردن توقيت هذه المبادرة بأنه مهم خاصة وسط الاضطرابات التى تشهدها المنطقة.

وقال فى افتتاح المطعم "فى هذه المنطقة التى تشتعل صراحة بالكراهية والأحقاد والقتل اليومى نريد إشعال شعلة أمل جديدة فى مجتمعاتنا العربية، وهذه الشعلة تنطلق من الأردن من خلال إطلاق مطعم غنى بالمعنى والواقع وغنى بالاسم أصلا وهو مطعم الرحمة، الرحمة التى هى موجودة فى أدياننا السماوية تتحد اليوم فى هذا المطعم".