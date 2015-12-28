نصائح لحماية أسنان طفلك من التسوس

تسوس أسنان الأطفال

تسوس الأسنان إحدى المشاكل الصحية التى يعانى منها الكثيرون بمختلف الأعمار نتيجة أسباب وعوامل مختلفة منها عدم الاهتمام بغسل الأسنان يوميًا وغيرها من الأسباب.

وحول تسوس أسنان الأطفال يقول دكتور هشام شلقامى، أخصائى علاج الأسنان، إن تسوس الأسنان إحدى المشاكل التى تزيد فرص حدوثها عند أغلب الأطفال خاصة فترة الأسنان اللبنية بسبب عدم اهتمام كثير من الأمهات بأسنان الطفل فى هذه المرحلة اعتمادًا على أنه سيتم استبدالها مما ينتج عنه زيادة فرص تسوس أسنان الطفل بسبب عدم اعتياد الطفل غسل أسنانه منذ الصغر.

نصائح ضرورية لتفادى تسوس أسنان الأطفال

واستكمل د. هشام قائلا: هناك بعض النصائح والإرشادات الضرورية التى يجب على الأم مراعاتها للعناية

بأسنان الطفل وحمايتها من التسوس وأهمها:

1-اهتمام الأم بالعناية بصحة أسنان طفلها بداية من الشهور الأولى من عمر الطفل وعدم الاعتماد على ظهور الأسنان الأساسية فقط

2-تعويد طفلها منذ ظهور أسنانه اللبنية على غسل أسنانه يوميًا عقب تناوله الطعام وقبل النوم ومكافأته فى حالة مواظبته على اعتياد غسل أسنانه

3-الاهتمام بتناول الطفل كوب لبن يوميًا للحصول على عنصر الكاليسوم المفيد لتقوية وبناء أسنان الطفل