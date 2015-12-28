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إسرائيل تعتزم بناء 55 ألف وحدة استيطانية فى الضفة الغربية

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إسرائيل تعتزم بناء 55 ألف وحدة استيطانية فى الضفة الغربية إسرائيل تعتزم بناء 55 ألف وحدة استيطانية فى الضفة الغربية

>تسعى السلطات الاسرائيلية إلى اعادة اطلاق وتوسيع خطط لبناء اكثر من 55 الف وحدة استيطانية فى مستوطنات الضفة الغربية المحتلة، بحسب ما اعلنت منظمة "السلام الان" المناهضة للاستيطان الاثنين.

وقالت المنظمة التى حصلت على المعلومات عبر قانون حق الحصول على المعلومات ان وزارة الاسكان تسعى لبناء 55 الفا و548 وحدة استيطانية فى الضفة الغربية المحتلة بما فى ذلك مستوطنتان جديدتان.

وسيتم بناء 8300 وحدة استيطانية فى منطقة "اى 1" القريبة من القدس والتى يقول الفلسطينيون انها ستؤدى الى تقسيم الضفة الغربية شطرين ما يهدد الدولة الفلسطينية المقبلة، وتعذر الاثنين الحصول على تعليق من المتحدثة باسم وزارة الاسكان، وبحسب المنظمة فان "منطقة معاليه ادوميم واى 1 من اكثر المناطق حساسية فى ما يتعلق بفرص حل الدولتين، وأضافت "لهذه الأسباب كلما حاول مسئول اسرائيلى الترويج لخطط فى اى 1 فان المجتمع الدولى يدينها بشدة" .

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