مقتل طالبة فى قصف صاروخى للحوثيين يستهدف مدرسة فى مأرب

>أفادت مصادر فى المقاومة الشعبية اليوم الاثنين أن الحوثيين والقوات العسكرية الموالية للرئيس اليمنى السابق على عبدالله صالح اطلقوا صاروخاً على مدرسة بمحافظة مأرب 173 كيلومترا شمال شرق العاصمة اليمنية صنعاء.

وقالت المصادر لوكالة الأنباء الألمانية إن الصاروخ من نوع "كاتيوشا" استهدف مدرسة "محمد هائل" للفتيات وسط مدينة مأرب.

وأضافت المصادر إلى أن الصاروخ اسفر عن مقتل طالبة وجرح طالبتين كحصيلة أولية، إضافة إلى وقوع اضرار فى مبنى المدرس، وأشارت المصادر إلى أن إطلاق الصاروخ جاء بعد ان نجحت منظومة الدفاع التابعة للجيش الوطنى والتحالف العربي، فى وقت سابق اليوم الاثنين، فى اعتراض صاروخين نوع "توشكا" اطلقهما الحوثيين وقوات صالح باتجاه مدينة مأرب.

وبحسب المصادر، فقد كانت تلك الصواريخ موجهة نحو منشآت حيوية واستراتيجية، من بينها القصر الجمهورى بمحافظة مأرب، يذكر أن الحوثيين وقوات صالح اطلقوا ظهر اليوم الاثنين عدة صواريخ كاتيوشا على مناطق شمال مدينة مأرب، إلا أنها لم تسفر عن وقوع ضحايا.