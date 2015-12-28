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اخبار المغرب اليوم.. 4000 مليونير يفضلون المغرب كوجهة سياحية

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اخبار المغرب اليوم.. 4000 مليونير يفضلون المغرب كوجهة سياحية اخبار المغرب اليوم.. 4000 مليونير يفضلون المغرب كوجهة سياحية
ركزت أخبار المغرب اليوم، حول تقرير دولى جاء فيه أن حوالى 4000 مليونير، فضلوا المغرب كوجهة سياحية يتنقلون فيها ما بين العاصمة الاقتصادية "الدار البيضاء" والمدينة الحمراء "مراكش".

وحلت المملكة فى المرتبة الثانية على المستوى الإفريقى والتى يفضلها السياح الأثرياء من الجهات الأربع للعالم ، بعد جنوب إفريقيا، بالإضافة لقدوم العديد من نجوم العالم فى ميادين عدة كالفن والكرة والسياسة والموضة.


>كما تناولت اخبار المغرب اليوم، قرار الملك محمد السادس رعاية أهم حدث ستشهده التايكوندو فى المغرب العام المقبل، المتمثل فى التصفيات الأولمبية الخاصة بالمنطقة الأفريقية، والمؤهلة إلى دورة الألعاب الأوليمبية ريو دى جانيرو 2016.

وتُقام البطولة فى القاعة المغطاة الانبعاث فى مدينة أغادير من 5 إلى 7 فبراير 2016، بحسب البيان الذى أصدره الاتحاد المغربى للتايكوندو.

وجاء اختيار المملكة المغربية لاحتضان هذا الحدث الهام خلال اجتماع المكتب التنفيذى للاتحاد الأفريقى للتايكوندو، الذى عُقد على هامش البطولة العالمية التى احتضنتها مدينة تشيليابينسك فى روسيا ما بين 12 و18 مايو الماضي، حيث فازت المغرب ورئيس اتحادها للتايكوندو، إدريس الهلالي، بشرف التنظيم عن طريق التصويت، بعد منافسة مع وتونس وساحل العاج.

كما تناولت أخبار المغرب اليوم، ترأس رئيس المغربية ، عبدالإله بنكيران، صباح اليوم الاثنين، الاجتماع الثانى للجنة الوطنية للإشراف على الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، حيث قال: "سيخصص لعرض مشروع الاستراتيجية واعتماده، والاستراتيجية تتضمن 239 مشروعًا، ضمن 10 إجراءات قطعية وأفقية، يمتد تنفيذها على مدى 10 أعوام".

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مصر 365

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