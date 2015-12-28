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أخبار العراق اليوم..الجيش الأمريكى نفذ 37 ضربة جوية ضد داعش فى 24 ساعة

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أخبار العراق اليوم..الجيش الأمريكى نفذ 37 ضربة جوية ضد داعش فى 24 ساعة أخبار العراق اليوم..الجيش الأمريكى نفذ 37 ضربة جوية ضد داعش فى 24 ساعة
ركزت أخبار العراق اليوم، على تواصل عمليات قوات التحالف الدولى بقيادة الولايات المتحدة، والتى نفذت خلال الـ 24 ساعة الأخيرة 37 ضربة ضد "داعش" فى العراق وسوريا، بما فى ذلك ضربات جوية ضد التنظيم قرب مدينة منبج السورية.

ونفذت الولايات المتحدة 11 ضربة جوية قرب منبج فى سورية، وأصابت 7 وحدات تكتيكية ومبنى يستخدمه التنظيم، إضافة إلى أهداف أخرى، و 5 ضربات أخرى نفذت قرب الحسكة والرقة ومارع.


>كما ركزت أخبار العراق اليوم حول بيان السفارة الأميركية فى بغداد، بان "سيطرة القوات العراقية على المجمع الحكومى فى الرمادي ضربة قوية لـ"داعش"، مؤكدة أن "بلادها ملتزمة بمواصلة دعم العراقية حتى هزيمة التنظيم".

وشددت السفارة على أن "الولايات المتحدة تفتخر بقيادتها للتحالف الدولى الذى يقدم المساعدة للقوات العراقية"، مؤكدة "التزامها الراسخ نحو مواصلة دعم الحكومة العراقية حتى يتم هزيمة "داعش".

وتناولت اخبار العراق اليوم، تصريحات السفير ضياء الدباس، سفير العراق بالقاهرة، التى قال فيها أن تحرير محافظة الرمادى كانت فى غاية الصعوبة، مضيفا بأن القوات الجوية العراقية كان لها جهد طيب فى دعم القوات البرية فى التحرير.

وكانت قيادة الجيش العراقى أعلنت، اليوم الإثنين، تحرير مدينة الرمادى بالكامل من أيدى داعش.

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مصر 365

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