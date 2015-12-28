اخبار فلسطين اليوم.. حركة فتح ترفع صورة الرئيس عرفات فى قطاع غزة

ركزت اخبار فلسطين اليوم على رفع حركة فتح لصورة الرئيس الراحل ياسر عرفات فى غزة، فيما تناولت اخبار فلسطين اليوم على المواجهات العنيفة التى اندلعت بين أهالى مدينة قلقيلية شمال الضفة الغربية وقوات الاحتلال الإسرائيلى.>وابرزت اخبار فلسطين اليوم ما قامت به حركة التحرير الوطنى الفلسطينى "فتح" فى قطاع غزة برفع صورة الرئيس الراحل ياسر عرفات بمناسبة ذكرى انطلاقتها الـ51. وتزين صورة الزعيم الفلسطينى الراحل ساحة "الجندى المجهول" مقابل المجلس التشريعى الفلسطينى وسط مدينة غزة، وبجوارها صورة لمسجد "قبة الصخرة" مكتوب عليها عبارة "لن يكتمل حلمى إلا بك يا قدس".

فيما ركزت أخبار فلسطين اليوم على الموعد المقرر كى تفتتح حركة فتح رسميا الصورة الجديدة يوم الخميس المقبل مع إعلانها بدء فعاليات إضاءة شعلة الانطلاقة الـ51 فى ساحة "الجندى المجهول" بمشاركة قيادات القوى الوطنية والإسلامية وحشد جماهيرى واسع. وكانت بلدية غزة قد نفت فى وقت سابق طلبها دفع "أرضية" مقابل المكان التى توجد فيها صورة "أبو عمار".

ومن المقرر أن تحيى حركة التحرير الوطنى الفلسطينى "فتح" فى الأول من يناير من كل عام ذكرى انطلاقتها "تأسيسها" فى مثل هذا اليوم عام 1965.

فيما ركزت اخبار فلسطين اليوم على المواجهات العنيفة الليلة التى اندلعت بين أهالى مدينة قلقيلية شمال الضفة الغربية وقوات الاحتلال الإسرائيلى وأصيب خلالها عشرات الشباب إثر إطلاق القنابل الرصاص المعدنى المغلف بالمطاط.

وقالت مصادر محلية من مدينة قلقيلية مساء اليوم الأحد، إن المواجهات اندلعت إثر مطالبة الأهالى بالإفراج عن الطفلة كريمان أكرم سويدان (15 عاما) من قرية عزون والتى اعتقلتها قوات الاحتلال صباح اليوم ، بدعوى حيازتها سكين.

وأشارت إلى أن قوات الاحتلال تنتشر حاليا بكثافة على مداخل ومخارج القرية منعا لدخول أو خروج الأهالى ، موضحين أن حالة من التوتر تسود المنطقة.