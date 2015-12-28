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أخبار السعودية اليوم..المملكة تقر ميزانية 2016 وسط تحديات اقتصادية ومالية

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أخبار السعودية اليوم..المملكة تقر ميزانية 2016 وسط تحديات اقتصادية ومالية أخبار السعودية اليوم..المملكة تقر ميزانية 2016 وسط تحديات اقتصادية ومالية
ركزت أخبار اليوم على إقرار المملكة الميزانية الجديدة للعام القادم 2016 حيث أكد الملك سلمان بن عبد العزيز، خادم الحرمين الشريفين، أن إقرار الميزانية الجديدة للمملكة العربية السعودية يأتى فى ظل تحديات اقتصادية ومالية، مشيرا إلى أنهم يسعون إلى رفع كفاءة الإنفاق العام ورفع منظومة الدعم الحكومى. وأضاف العاهل السعودى، فى كلمته للإعلان عن الموزانة العامة للدولة لعام 2016، أنهم يعطون أولوية لاستكمال المشاريع التى كانت مقررة فى الميزانيات السابقة، قائلا "الميزانية السعودية قائمة على أسس راسخة تتعدد فيها مصادر الدخل".

ولفتت أخبار السعودية اليوم إلى أن العجز المتوقع فى العام المقبل سيكون 326 مليار ريال، وتخصيص 213 مليار ريال للقطاعات العسكرية، و191 مليار ريال للتعليم، و44 مليار لنزع ملكيات عند الحرمين الشريفين عام 2015.

وأعلنت الميزانية السعودية تخصيص 183 مليار ريال تصرف عند الحاجة، فيما تم ارتفاع الموارد غير النفطية إلى 163 ملياراً بزيادة 29 % عن العام الماضى.

كما اهتمت أخبار السعودية اليوم بزيارة الرئيس التركى رجب طيب أردوغان للرياض غدا الثلاثاء فى زيارة رسمية تستمر يومين يلتقى خلالها العاهل السعودى الملك سلمان بن عبد العزيز.

وأفادت مصادر فى الرياض بأن المباحثات خلال الزيارة سوف تشمل العديد من الملفات "الساخنة" وعلى رأسها تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين والمناقشة بشأن التحالف الإسلامى لمحاربة الإرهاب الذى أعلنته السعودية وما آلت إليه الأوضاع فى سوريا والعراق.

ومن المقرر أن يلتقى أردوغان أيضا ولى العهد السعودى وزير الداخلية الأمير محمد بن نايف وولى ولى العهد وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز لبحث العديد من الأمور الأمنية والعسكرية بين البلدين، وتأتى زيارة أردوغان للمملكة العربية السعودية بناء على دعوة من الملك سلمان.
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مصر 365

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