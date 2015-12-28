أخبار سوريا اليوم.. تنفيذ اتفاق إجلاء مسلحين ومدنيين من 3 بلدات سورية

تناولت أخبار سوريا اليوم، الاثنين، توقعات بعض المصادر إجلاء مسلحين من المعارضة كانوا محاصرين فى مدينة حدودية وعائلات محاصرة فى بلدتين للشيعة، وركزت أخبار سوريا اليوم تكبيد التنظيمات الإرهابية التكفيرية فى مدينة الشيخ مسكين بريف درعا الشمالى خسائر كبيرة.

كما تناولت أخبار سوريا اليوم ما أفاد به المرصد السورى لحقوق الإنسان، بأن ما لا يقل عن 32 شخصًا لقوا حتفهم وأصيب العشرات فى تفجيرين وقعا، اليوم الاثنين، فى حى الزهراء الذى تقطنه غالبية من الطائفة العلوية وسط مدينة حمص السورية.

وأضاف المرصد أن نحو 90 آخرين أصيبوا بجراح مختلفة، جراء تفجير رجل لنفسه بحزام ناسف وتفجير آلية مفخخة على الأقل.. وأشار المرصد فى بيان إلى أن محصلة الضحايا مرشحة للارتفاع لوجود جرحى فى حالات خطرة.

وتوقعت مصادر مقربة من المفاوضات فى سوريا، إجلاء مسلحين من المعارضة كانوا محاصرين فى مدينة حدودية وعائلات محاصرة فى بلدتين للشيعة فى شمال البلاد غدا الثلاثاء بعد أشهر من تأجيل تنفيذ المرحلة الثانية لاتفاق نادر توصل إليه طرفا الصراع.

وقالت المصادر إن الاتفاق يمنح عشرات من مقاتلى المعارضة الذين يتحصنون منذ عدة أشهر فى مدينة الزبدانى، قرب الحدود اللبنانية ممرا آمنا إلى مطار بيروت، ثم إلى وجهتهم النهائية فى تركيا برعاية اللجنة الدولية للصليب الأحمر.

كما أكد مصدر عسكرى تكبيد التنظيمات الإرهابية التكفيرية فى مدينة الشيخ مسكين بريف درعا الشمالى خسائر كبيرة بالأفراد والعتاد الحربى، وأشار المصدر فى تصريح للوكالة السورية سانا إلى أن وحدات من الجيش والقوات المسلحة بدأت صباح اليوم عملية عسكرية على محور مدينة الشيخ مسكين، سيطرت خلالها على عدد من المواقع داخل المدينة ومحيطها بعد القضاء على أعداد كبيرة من الإرهابيين.