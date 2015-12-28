ضبط عامل لإدارة مسكنه للأعمال المنافية للآداب بسوهاج

كان اللواء أحمد أحمد أبو الفتوح، مدير أمن سوهاج، قد تلقى اخطارًا، يفيد ورود معلومات لقسم حماية الآداب العامة تتضمن قيام المدعو “ح.ا” 35 سنة عامل ويقيم عرب الأطاولة – دائرة مركز أخميم بإدارة مسكنه للأعمال المنافية للآداب العامة.

عقب تقنين الإجراءات تمكن ضباط القسم من ضبط مالك المسكن المذكور وبحوزته عدد “2″ هاتف محمول ومبلغ مالي وقدرة 470 جنيه “ك.ا.ق” 32 سنة سائق ويقيم دائرة مركز أخميم، وبحوزته عدد “2″ جهاز محمول، و”ل.م.ض” 47 سنة حاصلة على دبلوم صنايع – وتقيم دائرة قسم أول سوهاج “ساقطة” مرتدية عبائة سوداء وبحوزتها عدد “2″ جهاز محمول، والتي قامت بإلقاء نفسها من شرفة مسكن المأذون بتفتيشه الأول خشية من افتضاح أمرها، وذلك أثناء مداهمة القوة للشقة المنوه عنها.

تم التحفظ علي المتهمين، وبتفتيش حقيبة الثالثة عثر على مبلغ مالى وقدرة 200 جنيه وبعض المتعلقات الشخصية “أدوات ماكياج”، بمناقشة الثاني قرر أنه أعطى الثالثة مبلغ 300 جنيه، وقامت هي بإعطاء الأول مبلغ 100 جنيه والمضبوطة، بحوزته نظير إدارته للشقة واحتفظت بباقي المبلغ في حقيبتها الشخصية إلا أنه لم يتمكن من ممارسة الرزيلة معها نظرًا لمداهمة القوات للشقة وقيام الثالثة بإلقاء نفسها من شرفة المنزل وبمناقشة الأول اعترف بارتكابه الجريمة بقصد الحصول على مبالغ مالية نظير تسهيله أعمال الدعارة داخل شقته، وبمناقشة الثالثة اعترفت بارتكابها العديد من ممارسات الجنس مع الرجال إلا أنها لم تتمكن من ممارسة الرزيلة مع الثاني نظرًا لمداهمة القوات للشقة المنوه عنها.

تم نقل الثالثة للمستشفى، جاري تحرير المحضر اللازم والعرض علي النيابة العامة.