غدًا .. محاكمة بديع و104 آخرين بأحداث الإسماعيلية

تنظر غدًا السبت محكمة جنايات الإسماعيلية المنعقدة بأكاديمية الشرطة محاكمة محمد بديع مرشد جماعة الاخوان المسلمين و104 متهمًا أخرين من قيادات الجماعة في قضية ” أحداث الإسماعيلية “.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني وعضوية المستشارين سعد الدين حسن سرحان ووائل عمر الشحات وبحضور محمد متولي وكيل النيابة وبسكرتارية محمد عبد الستار وعزب عباس عزب

تعود وقائع القضية لأحداث 5 يوليو 2013 عندما وقعت اشتباكات بين أنصار المعزول محمد مرسي وأجهزة الأمن أمام مبنى ديوان عام محافظة الإسماعيلية لفض اعتصام أنصار مرسي وأسفرت عن سقوط ثلاثة قتلى والعشرات من المصابين .

وأحال المستشار هشام حمدى المحامى العام الأول لنيابات الإسماعيلية القضية في شهر سبتمبر الماضى إلى محكمة الجنايات حيث نسبت إلى المتهمين من الأول وحتى الرابع والثلاثين تهم تدبير التجمهر أمام ديوان عام محافظة الإسماعيلية وتعريض السلم العام للخطر وأن الغرض من التجمع كان لارتكاب جرائم الاعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة والقتل والتأثير على رجال السلطة العامة فى أداء أعمالهم بالقوة والعنف.