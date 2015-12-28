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الإعدام لـ 4 أشخاص بتهمة مقاومة السلطات والقتل العمد لمسيحين في أسيوط‎

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الإعدام لـ 4 أشخاص بتهمة مقاومة السلطات والقتل العمد لمسيحين في أسيوط‎ الإعدام لـ 4 أشخاص بتهمة مقاومة السلطات والقتل العمد لمسيحين في أسيوط‎

 

محاكمة – أرشيفية

حكمت محكمة جنايات أسيوط، بتأييد الإعدام شنقًا لأربعة أشخاص بتهمة ترويع المواطنين و القتل، ومقاومة السلطات والخطف.

وقضت هيئة المحكمة بعد استطلاع رآي المفتي بمعاقبة محمد أحمد حلاقة 35 عامًا، وخالد جمال بخيت 24 عامًا، من قرية الشامية دائرة مركز ساحل سليم، بالإعدام بتهمة قتل مسيحيين عمدًا منذ عام ونصف تقريبًا، هما عماد لطفي دميان، ومدحت لطفي دميان 40 عامًا المقيمان بقرية الشامية دائرة مركز ساحل سليم بعد رفضهما دفع إتاوة لهما.

وكانت هيئة المحكمة قضت في القضية رقم 6552 لسنة 2013 مركز ساحل سليم والمقيدة برقم 4019 لسنة 2013 كلي جنوب أسيوط، بمعاقبة أحمد دهشان وشقيقه محمد وشهرتهم “الدكش” و”هايل” في القضية رقم 1163 لسنة 2015 مركز ساحل سليم والمقيدة برقم 607 لسنة 2015 كلي جنوب أسيوط، من قرية الشامية دائرة مركز ساحل سليم، بالإعدام شنقً بتهمة القتل العمد لمسيحين.

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