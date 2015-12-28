ضبط تشكيل عصابي يتزعمه ضابط شرطة للتنقيب عن الأثار في سوهاج‎

تمكنت شرطة السياحة والأثار بمحافظة سوهاج برئاسة المقدم أحمد رفعت رئيس المباحث وبمشاركة النقيب أحمد مصطفى والنقيب أحمد ايهاب من ضبط تشكيل عصابي يتكون من 10 متهمين، أثناء تنقيبهم عن الأثار بأحد المنازل الكائنة بمدينة أخميم.

بدأت الواقعة بورود معلومات للواء علاء السباعي مدير إدارة البحث الجنائي بشرطة السياحة بوزارة الداخلية، مفادها قيام تشكيل عصابي مكون من 10 أشخاص بالتنقيب عن الآثار داخل منزل بمدينة أخميم بمساعدة ضابط، وتوصلت تحريات أجهزة الأمن إلى صحة الواقعة وبتكليف من اللواء أحمد شاهين مدير الإدارة العامة لشرطة الأثار بمتابعة الواقعة وضبط المتهمين، تم مداهمة المنزل وتبين للمقدم أحمد رفعت رئيس مباحث أثار سوهاج أن المنزل، الذي تمت بة أعمال الحفر ملك نور الدين أحمد المنادى 45 سنة ميكانيكي وهو أحد المتهمين.

وتم ضبط 10 متهمين أخرون يقومون بأعمال الحفر وهم “خالد خ م” 46 سنة و”محروس إ” 36 سنة و”ح ع” 18 سنة طالب و”علاء ر” 26 سنة دبلوم صنايع و”عصام أ” 41 عامل و”مينا إ” 28 سنة دبلوم و”صفوت م” 32 سنة دبلوم و”أبادير إ” 30 سنة دبلوم و”ملاك س” 24 سنة نجار و”بدوي م” 50 سنة عامل، وتبين أن المتهمين حفروا حفرة بعرض متر ونصف على شكل دائري وعمق 14 متر، تنتهي بـ 6 سراديب طويلة، وعثر بالحفرة على أدوات للحفر وجهاز ضخ للهواء والأكسجين أسفل الأنفاق.

> كما تم ضبط 6 قطع أثرية من الفخار مختلفة الأشكال والأحجام، وتم القبض على صاحب المنزل و10عمال كانوا برفقته، واعترف المتهمون أنهم قرروا البحث عن الكنوز الأثرية، بعدما أوهمهم أحد الدجالين بوجود كنز أثري أسفل المنزل، وأضاف المتهمون، أن صاحب محل تجاري بسوهاج كان يمول عمليات الحفر وضابط شرطة متورط معهم في تأمين الحفر، وتحرر المحضر رقم 6 أحوال السياحة، وقيد برقم 5775 إداري أخميم لسنة 2015، فيما طلبت النيابة تحريات المباحث حول هذين الشخصين، والتحفظ على المضبوطات والمكان.

أمرت نيابة سوهاج بحبس صاحب منزل و10 آخرين 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بالتنقيب عن الآثار داخل منزل المتهم الأول، وطلبت تحريات المباحث حول ما ردده المتهمون فى التحقيقات، بشأن تورط ضابط شرطة في تأمين عمليات الحفر.