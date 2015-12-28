«2015» .. العام الأسود في تاريخ «الطيران المدني»

وصف العاملون بقطاع الطيران المدني عام 2015 بالعام الأسود عليهم لما له من أبعاد سوداء خاصة مع نهاية العام بسقوط الطائرة التابعة لشركة “متروجيت” الروسية في منطقة “الحسنة” بصحراء العريش التي راح ضاحيتاها 224 راكبا , وأخذت الحادثة أبعاد سياسية قبل انتهاء لجنة التحقيق المشكلة من الطيران المدني من انتهاء أعمالها وكشف ملابسات الحادث والوصول إلي سبب سقوط الطائرة الفعلي , وأكدت اللجنة أنها تضع كافة السيناريوهات أمامها خلال تحليل الحادث إلا أن المؤشرات الأولية لم تؤكد أن الحادث إرهابي , إلا أن روسيا أكدت في أكثر من بيانات أنها لديها معلومات أن سبب سقوط الطائرة بسبب أعمال إرهابية , في الوقت نفسه أكدت اللجنة أنها لم تتلق أي معلومات من أي جهة تؤكد أن الحادث إرهابيًا.

لم يتوقف الأمر عند هذا السوء بل زاد عندما أعلنت الحكومة عن تعاقدها مع شركة “كنترول ريسكس” لتشمل مهامها المطلوبة التدقيق في أنظمة أمن الطيران المعتمدة في المطارات ، بما في ذلك تقييم إجراءات الأمن والسلامة والمعدات والتدريب , وتضع الشركة التي وقع الاختيار عليها توصيات إلى الحكومة لضمان توافق أمن المطارات المصرية مع أفضل المعايير العالمية ، والتعاون مع الحكومة لدعم تطبيق هذه التوصيات ، وتزويد السلطات الأمنية بتدريبات إضافية بالتزامن مع إجراء تقييمات بصورة دورية .

من ناحية أخري خلال العام نجحت سلطة الطيران المدني ومطار القاهرة في اجتياز تفتيش منظمة الطيران المدني الدولية “الإيكاو” والذي قام بعمل التدقيق الأمني الدوري الذي يتم على سلطة الطيران المدني ومطار القاهرة وعينة من شركات الطيران العاملة بالمطار، ويأتي هذا التدقيق في إطار برنامج “الايكاو” ، وشمل التدقيق إجراءات التفتيش الأمني على الركاب والبضائع بمطار القاهرة ، ضم الوفد 4 خبراء من “الأيكاو” واستمرت عمليات التدقيق خلال الفترة من 3 إلى 12 نوفمبر الماضي .

وجددت سلطة الطيران المدني المصري رخصة تشغيل مطار القاهرة لمدة عام , أكد الوزير على ضرورة التنسيق الدائم بين المطار وسلطة الطيران المدني المصري من أجل التحسين المستمر لإجراءات السلامة والتشغيل الآمن للمطار طبقاً للمعايير والتشريعات الدولية ، كما تم تجديد ترخيص مطار شرم الشيخ الدولي وفقا للقواعد والمعايير التي تقرها المنظمة الدولية للطيران المدني “الإيكاو” وسلطة الطيران المدني المصري .

وبالرغم من أنه العام الأسوء في الطيران المدني إلا أن هناك نجاحات للطيران المدني منها نجحت شركة مصر للطيران فى إجلاء المصريين العائدين من ليبيا و اليمن والصيادين المحتجزين في بورسودان وجثامين المصريين في حادث انفجار جمرك عمان .

وأشاد وفد إدارة أمن النقل الأمريكية للمرة الثانية والعشرين بجهود أمن شركة مصر للطيران بصفة عامة وفريق العمل المسئول عن رحلات نيويورك بصفة خاصة ، ولم يبدِ الوفد أية ملاحظات فيما يخص الإجراءات الأمنية المطبقة علي رحلات نيويورك .

بالنسبة للمطارات شهد عام 2015 افتتاح مطار مرسى مطروح بعد رفع كفاءة الحقل الجوي وصيانة نظام الإنارة و التوجيه بالمطار ، وتشغيل مطار أسيوط بعد انتهاء أعمال رفع كفاءة الممر , والتي استغرقت 12 شهراً ليصبح المطار جاهزا لاستقبال الحركة الجوية مع استمرار أعمال توسيع الحقل الجوي بالمطار , أما فيما يخص مطار النزهة بالإسكندرية فقد تم الانتهاء من أعمال رفع كفاءة الممر الخاص بالمطار بطول 2200 م , والانتهاء من مشروع محطة الكهرباء الخاصة بالممر ، وبدأ بالفعل التشغيل التجريبي للممر باستخدام الطائرات المروحية والخفيفة , وتتم الآن أعمال توسيع الحقل الجوي وإعادة إنشاء مبنى صالة الركاب ومن المخطط الانتهاء من المشروع بالكامل فى 30/6/2016. ويشمل المشروع تطوير ورفع كفاءة المطار وزيادة مساحة صالات الركاب لتصل الطاقة الاستيعابية للمطار 400 راكب/ساعة بدلاً من 200 راكب/ساعة .

> وفي مطار طابا يتم رفع كفاءة الممر المساعد والمطار مفتوح للتشغيل النهاري والليلي وبسعة 600/ راكب في الساعة ، ويجري حالياً التنسيق مع محافظة جنوب سيناء لصيانة وإصلاح الطريق المؤدي للمطار.

وفي مطار الغردقة تم الانتهاء من أكثر من 80% من الإعمال بمشروع الممر الجديد بالمطار , وتم تركيب معدات الإنارة الحديثة بنظام LED وتم تركيب المساعدات الملاحية عليه ويجري حالياً عمل التجارب الفنية عليه تمهيداً لافتتاحه.

> أما فيما يخص مطار القاهرة تم تخصيص أماكن محددة لانتظار سيارات التاكسي لتعمل بنظام الدور لتحسين المظهر الحضاري بالمطار والقيام بأعمال صيانة الممر 05R بمطار القاهرة والتي تم تجهيزه بنظام الهبوط الآلي CAT II لتيسير عمليات الهبوط في الظروف الجوية السيئة وانخفاض مستوى الرؤية ,يتم الانتهاء من الأعمال وافتتاح الممر للتشغيل في شهر مايو القادم بعد انتهاء سلطة الطيران المدني من أعمال المعايرة الخاصة بالممر , كما تم الإنتهاء من الأعمال بمبنى الركاب رقم “2″ بمطار القاهرة ومن المقرر افتتاحه في الربع الأول من عام 2016 .

وقدمت وزارة الطيران المدنى مشروع مدينه المطار الذى يصل حجم استثماراته إلى 80 مليار جنية وتشمل مراحل تنفيذه حتى عام 2020 تبلغ مساحتهما 3 مليون متر مربع وهما منطقة “الايروسيتي” ومنطقة قلب المطار , أوضح الطيار حسام كمال وزير الطيران المدني أن العوائد المتوقع تحقيقها من المشروع حوالي 422 مليار جنيه حتى عام 2040 .

وتم التعاقد مع شركة BOC Aviation والتي تعد من كبريات الشركات المؤجرة للطائرات على مستوي العالم ، لإضافة 8 طائرات من طراز B737-800 لأسطول مصر للطيران , وذلك بنظام الإيجار التشغيلي لمدة 10 سنوات , ويتم حالياً التجهيز للتوقيع على العقد النهائي للإيجار على أن يكون بداية استلام الطائرات أغسطس 2016 وحتى ديسمبر 2016 ويعد هذا التعاقد المرحلة الأولي ضمن خطة التطوير وتحديث أسطول الشركة حتى عام 2026 .

وشهد مطار القاهرة الدولي زيادة في الركاب سواء المغادرين أو القادمين عام 2015 مقارنة بعام 2014 بلغت مليون و395 ألف راكب بمعدل نمو 10% وزيادة فى عدد الرحلات بلغت 4 ألاف رحلة بمعدل نمو 2%، , بلغ عدد الركاب فى عام 2015 حوالي 14 مليون و969 ألف راكبا , وان إيرادات الشركة عن العام المالى 2014/2015 عن الأنشطة التجارية وخدمات الركاب وهبوط وانتظار الطائرات بلغت 225 مليون و909 ألاف جنيه .

افتتح الطيار حسام كمال وزير الطيران المدني والدكتور ممدوح الدماطى وزير الآثار المرحلة الأولي لمتحف الآثار المصرية بصالة السفر بمبنى الركاب رقم “3″ بمطار القاهرة , ويتضمن 39 قطعة أثرية تعود لعصور مختلفة ومن بين المعروضات الأثرية مصحف وأنجيل وكتابات لفظ الجلالة ومجموعة أثرية تمثل الطقوس الدينية للكنيسة .

وفي عام 2015 نجحت أول تجربة مصرية لتشغيل محرك نفاث باستخدام الوقود الحيوي بالتعاون مع معهد هندسة الطيران والمركز القومي للبحوث والهيئة العربية للتصنيع وشركات البترول المصرية .

وقامت وزارة الطيران بإطلاق مشروع خدمة البوابات الالكترونية التى تعمل على تسهيل حركة دخول وخروج المسافرين ولذلك لتبسيط إجراءات السفر وتلافى الازدحام وهو نظام آلي تماماً , تتم عملية المرور عن طريق جواز السفر فى ثوان معدودة بشكل سريع وأكثر أمانا ولا يقبل الخطأ، وبعد تفعيل هذه الخدمة فى مطار القاهرة ، هناك خطة لتعميم هذه الخدمة على كافة المطارات الأخرى .

> وقامت الوزارة بتدشين مبادرة «الأقصر وأسوان في قلوبنا» لتنشيط السياحة الداخلية خلال شهر يونيو الماضي، ساهمت الوزارة فى هذه المبادرة بتخفيض قدره 50% على تذاكر الطيران المرتبطة بالبرنامج السياحي.

وإطلاق حملة شرم الشيخ في قلوبنا خلال شهر نوفمبر الماضي بالتنسيق مع وزارة السياحة وبالتعاون مع عدد من الفنادق بشرم الشيخ , وضع برامج سياحية متكاملة بأسعار مخفضة تشمل تذاكر الطيران والإقامة والانتقالات حيث تم الاتفاق على أن يتم تسيير 3 رحلات يومية مخفضة إلى مدينة شرم الشيخ .