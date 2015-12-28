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روسيا تدمر 556 موقعًا لداعش خلال ثلاثة أيام

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روسيا تدمر 556 موقعًا لداعش خلال ثلاثة أيام روسيا تدمر 556 موقعًا لداعش خلال ثلاثة أيام

ارشيفية

صرح مدير الإدارة العامة للعمليات في هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، الفريق سيرجي رودسكوي، اليوم الاثنين، بأن القوات الفضائية الجوية الروسية في سوريا قصفت 556 موقعا لـ”داعش” خلال 164 طلعة جوية في الأيام الثلاثة الماضية.

وقال رودسكوي للصحفيين: “خلال ثلاثة أيام، من 25 ديسمبر، نُفذت 164 طلعة جوية، وتم فيها قصف 556 هدفا إرهابيا في محافظات حلب وإدلب واللاذقية وحماة وحمص ودمشق ودير الزور والرقة”، وفقًا لـ”سبوتنيك”.

وتمكنت قوات السورية بدعم من الطائرات الروسية في محافظة اللاذقية السيطرة على منطقة الحدود مع تركيا وعلى ثلاثة مرتفعات مهمة.

وقال رودسكوي: “تمت السيطرة على الضفة اليسرى لنهر الكبير على الحدود التركية السورية، وعلى ثلاثة مرتفعات هامة”.

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