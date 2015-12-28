إزالة 115 حالة تعديات على الأراضي الزراعية بمركز المنصورة

أشاد محافظ الدقهلية حسام الدين إمام – بجهود رئاسة مركز ومدينة المنصورةحيث تم تنفيذ إزالة عدد ( 115 ) حالة تعدي على الأراضي الزراعية بمساحة 39793م2 بإجمالي 9 أفدنة و 12 قيراط و5 سهم شملت ( 102 ) قرار إزالة قديم و( 13) حالة إزالة في المهد وذلك بالتنسيق مع شرطة مركز المنصورة .

وأكد المحافظ على استمرار جهود الوحدات المحلية للمراكز و المدن و الأحياء بالتعاون مع أجهزة الأمن ( مراكز و أقسام الشرطة ) بنطاق المحافظة للعمل الجاد بتنفيذ قرارات الإزالة لافتاً إلى ضرورة مواجهة التعديات في المهد مشيراً إلى التعاون الصادق و المتميز من جانب جهاز الشرطة في تنفيذ تلك الحملات بنطاق المحافظة مؤكدا على التصدي لكافة المخالفات وإزالة كافة التعديات خاصة المنشات المخالفة والتعدي على الأراضي الزراعية و أملاك الدولة وذلك من خلال تفعيل القانون وتنفيذ قرارات الإزالة الصادرة بشأن تلك المخالفات .