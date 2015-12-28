الرئيس السيسى يجتمع بمحلب ووزير الإسكان لاستعراض المشروعات القومية

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم الاثنين، بكل من المهندس إبراهيم محلب مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والإستراتيجية، والدكتور مصطفى مدبولى وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

وقال السفير علاء يوسف المتحدث الرسمى باِسم رئاسة الجمهورية، إنه تم خلال الاجتماع استعراض الموقف التنفيذى لمشروعات الإسكان الاجتماعى فى المدن الجديدة والمحافظات.

وأوضح الدكتور مصطفى مدبولى أنه من المقرر الانتهاء من تنفيذ المرحلة الأولى التى تشمل 244 ألف وحدة سكنية كاملة التشطيب والمرافق والخدمات خلال عام 2016، مشيراً إلى أنه تم الانتهاء من بناء 99 ألف وحدة سكنية حتى الآن باستثمارات تصل إلى 13 مليار جنيه، وأنه جارى تنفيذ 145 ألف وحدة سكنية باستثمارات قدرها 20 مليار جنيه، منوهاً إلى أنه تم الإعلان عن 84 ألف وحدة سكنية من الوحدات التى تم الانتهاء منها وبدء التسليم للمستحقين فى عدد من المدن الجديدة والمحافظات.