غدا عقد جلسة صلح بين عائلتى "السحرى" و"أباظة" بمركز المحلة

تعقد غدا الثلاثاء بمركز شباب قرية الإنشا التابعة لمركز المحلة فى محافظة الغربية جلسة صلح بين عائلتى "السحرى" و"أباظة"، بعد مصرع مساعد شرطة يدعى "هلال.ا" مقيم بقرية بلقينا دائرة المركز فى مشاجرة بين العائلتين بسبب النزاع على شارع بقرية بلقينا فى القضية رقم 27243 لسنة 2015 كلى شرق طنطا.

وستعقد جلسة الصلح بين أبناء المجنى عليهم بثينة 33 سنة بكالوريوس تمريض، وألفت42 سنة ربة منزل، وأم محمد 37 سنة ربة منزل، وأحمد وإبراهيم وشيماء وبين الطرف الثانى حسام الدين السجاعى 52 سنة رئيس وحدة محلية "محبوس"، وأحمد عبد المنعم أباظة 41 سنة تاجر "محبوس"، وائل عبد المنعم أباظة 32 سنة تاجر "محبوس"، ومحمد عبد المنعم أباظة 37 سنة أمين شرطة "محبوس"، ومحمود مصطفى خليل 31 سنة تاجر"محبوس"، ومصطفى محمود البرلسى 50 سنة "هارب"، وبحضور الشهود هشام محمد البقرى والتهامى إبراهيم الشافعى.

وكانت لجنة عرفية برئاسة إبراهيم نجيب الشرنوبى 65 سنة بالمعاش، وإبراهيم السيد 44 سنة مهندس زراعى، وعطية الشرنوبى 54 سنة موظف بالشئون الاجتماعية، وكمال محمود سالم 45 سنة أعمال حرة، واتفق الطرفان على التصالح بحضور العميد طارق داود مأمور مركز المحلة، والعقيد محمد عمارة رئيس فرع البحث الجنائى بالمحلة وسمنود، والرائد محمد العيسوى رئيس مباحث مركز المحلة، وطلعت أبو المكارم عمدة قرية الإنشا، وعبد العزيز أبو زيد عضو لجنة المصالحات بالمركز، على أن يقوم الطرف الثانى بسداد ربع مليون جنيه لأسرة المجنى عليه.