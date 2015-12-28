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بالصو.. رئيس مدينة بلقاس يزور قرية المعصرة لحل مشكلاتها

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بالصو.. رئيس مدينة بلقاس يزور قرية المعصرة لحل مشكلاتها بالصو.. رئيس مدينة بلقاس يزور قرية المعصرة لحل مشكلاتها
زار محمود محمود أبوطالب، رئيس مركزومدينة بلقاس بالدقهلية، اليوم، قرية المعصرة حيث رافقه عبدالباسط المصيلحى مدير العلاقات العامة.
>والتقى أبوطالب المواطنين بنادى المعصرة ، للاستماع لمطالبهم وشكواهم والرد عليها وتكليف أجهزة الوحدة المحلية بمتابعة تنفيذها وحلها بالتنسيق مع الجهات المختصة كما اتصل ببعض الجهات المعنية لإبلاغهم بمشاكل وطلبات .

تضمنت مطالب اهل قرية المعصرة حل أزمة النظافة ورصف الطرق وتوصيل الكهرباء واستغلال مركز التكوين المهنى المقام على أربعة أفدنه للتدريب والتأهيل وطالب الأهالى بإنشاء مركز شرطة وسجل مدنى.
>وتجول ئيس مجلس مدينة بلقاس فى قرية المعصرة لمعاينة الشكاوى على الطبيعة بحضور عزمى ذكى متولى رئيس الوحدة المحلية بالمعصرة والأجهزة المعاونة.

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015
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