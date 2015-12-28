بالصو.. رئيس مدينة بلقاس يزور قرية المعصرة لحل مشكلاتها

زار محمود محمود أبوطالب، رئيس مركزومدينة بلقاس بالدقهلية، اليوم، قرية المعصرة حيث رافقه عبدالباسط المصيلحى مدير العلاقات العامة.>والتقى أبوطالب المواطنين بنادى المعصرة ، للاستماع لمطالبهم وشكواهم والرد عليها وتكليف أجهزة الوحدة المحلية بمتابعة تنفيذها وحلها بالتنسيق مع الجهات المختصة كما اتصل ببعض الجهات المعنية لإبلاغهم بمشاكل وطلبات .

تضمنت مطالب اهل قرية المعصرة حل أزمة النظافة ورصف الطرق وتوصيل الكهرباء واستغلال مركز التكوين المهنى المقام على أربعة أفدنه للتدريب والتأهيل وطالب الأهالى بإنشاء مركز شرطة وسجل مدنى.

>وتجول ئيس مجلس مدينة بلقاس فى قرية المعصرة لمعاينة الشكاوى على الطبيعة بحضور عزمى ذكى متولى رئيس الوحدة المحلية بالمعصرة والأجهزة المعاونة.



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