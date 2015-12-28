رئيس جامعة المنيا: فصل 20 عضوا من هيئة التدريس على رأسهم الكتاتنى

أكد الدكتور جمال الدين أبو المجد رئيس جامعة المنيا، أن الفترة الماضية شهدت فصل 20 عضوا بهيئة التدريس بالجامعة، وكان على رأسهم الدكتور سعد الكتاتنى الأمين العام لحزب الحرية والعدالة، ومصطفى عيسى محافظ المنيا الأسبق، وعبده اللبان، وضياء المغازى أمين حزب الحرية والعدالة بالمنيا.

وأضاف الدكتور جمال الدين أبو المجد، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن الدكتور إبراهيم الزنون القيادى بجماعة الإخوان لم يتم اتخاذ أى إجراء ضده حتى الآن، وذلك انتظارا لصدور حكم القضاء النهائى فى شأنه.

وقال جمال الدين، إن كل عضو هيئة تدريس تورط فى أى عمل ضد الدولة أصبح غير موجود بالجامعة، حيث تم تطبيق القانون رقم 117، الذى ينص على أن من انقطع عن العمل بدون أسباب يعتبر مفصولا، ولا يوجد حاليا قيادات إخوانية بالجامعة.