وقفة للعاملين بـ"زراعة أسوان" لمطالبة المحافظ الجديد بإلغاء قرارات تعيين

نظم عدد من العاملين بمديرية الزراعة بأسوان، وقفة احتجاجية، أمام ديوان عام محافظة أسوان، بعد ظهر اليوم، الاثنين، احتجاجاً على قرارات المهندسة مفيدة الخولى، مدير عام الزراعة بأسوان، بتعيين 5 من العاملين بالمديرية فى وظائف مديرى عموم، بالرغم من صدور أحكام قضائية ضد بعضهم "على حد قولهم".

وطالب المحتجون اللواء مجدى حجازى، محافظ أسوان الجديد، بالتدخل لإلغاء هذه القرارات ووقف ما وصفوه بـ"المخالفة للقانون" فى الاستعانة ببعض الأشخاص الصادرة ضدهم أحكام قضائية فى وظائف مديرى العموم بمديرية الزراعة، بعد قانون تغيير أداء مستوى المديرية من الفئة "ب" إلى الفئة "أ".

فى السياق ذاته، فض المحتجون وقفتهم بشكل مؤقت، لمغادرة محافظ أسوان الجديد، لحضور مجلس جامعة أسوان، مع معاودة الاحتجاج مرة أخرى فى حالة عدم الاستجابة لمطالبهم.