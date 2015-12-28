الإسماعيلية تستعد لاجتماع"الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية بقناة السويس"

عقد اللواء يس طاهر محافظ الإسماعيلية اجتماعا، اليوم،لمناقشة الاستعدادات والتجهيز لمشاركة الإسماعيلية فى الاجتماع الأول لمجلس إدارة الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لتنمية محور قناة السويس برئاسة الدكتور أحمد درويش وزير التنمية الإدارية سابقا.

حضر الاجتماع كلا من المهندس أبو السعود جهلان السكرتير العام للمحافظة و المهندسة نعيمة محب المدير العام لمشروع وادى التكنولوجيا والمهندس يوسف شكري يوسف المدير التنفيذي لمشروع ضاحية الأمل الجديدة بأبوخليفة بالقنطرة غرب و محمد حسن مدير إدارة خدمة المستثمرين بالمحافظة و طارق شكري مدير مركز المعلومات .

وشهد الاجتماع عرض رؤية المحافظة فيما سيتم اتخاذه من إجراءات تنفيذية بمشروعى وادى التكنولوجيا بالقنطرة شرق وضاحية الأمل بالقنطرة غرب ومدى ارتباطهما بالمشروع القومي الكبير لتنمية محور قناة السويس.

> كما ناقش الموقف التنفيذي لاستكمال أعمال الترميم و البنية الأساسية بالمشروعين تمهيداً لإعداد تقرير تفصيلي بكافة الاحتياجات المطلوب توفيرها لدفع عجلة العمل.