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صورة – ' كوفية ' مورينيو تحاصر أولد ترافورد

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صورة – ' كوفية ' مورينيو تحاصر أولد ترافورد صورة – ' كوفية ' مورينيو تحاصر أولد ترافورد

انتشرت وشاحات تحمل صورة المدير الفني السابق لتشيلسي جوزيه مورينيو خارج أسوار ملعب أولد ترافورد معقل مانشستر يونايتد وذلك قبل مباراة الفريقين.

ويستضيف مانشستر يونايتد منافسه تشيلسي يوم الاثنين في إطار الجولة 19 من الدوري الإنجليزي.

يأتي هذا في ظل الأنباء المنتشرة بكثرة خلال الفترة الأخيرة عن أن مورينيو سيكون هو المدرب القادم لليونايتد حال إقالة المدير الفني للفريق لويس فان جال.

ويعاني يونايتد تحت قيادة فان جال إذ أنه لم يحقق الفوز في آخر سبع مباريات في كل البطولات ما جعل العديد من التقارير الصحفية تشير لاحتمالية إقالته لسوء النتائج.

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