تقرير إنجليزي - 5 أسباب تجعل النني صفقة رائعة لأرسنال.. ' معتاد على الفوز '

سرد تقرير إنجليزي 5 أسباب تجعل محمد النني لاعب بازل السويسري صفقة رائعة لأرسنال.

وصارت صفقة انتقال للنني قريبة بحسب آخر التقارير المنشورة على شبكة "بي بي سي" الإنجليزية الموثوقة.

ونشرت جريدة "ميترو" الإنجليزية تقريرا يذكر 5 أسباب تجعل النني صفقة رائعة لمدفعجية شمال لندن في ظل ما وصفه التقرير بـ"عدم معرفة معظم الجمهور الإنجليزي به".

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أما عن الأسباب فكانت كالتالي..

يحب التسديد

يقول التقرير إن نكتة أن "المدفعجية لا يحبون التسديد" قديمة لكنها تحمل بعض الصحة، حيث يترك لاعبو وسط أرسنال مهمة تسجيل الأهداف لأوليفييه جيرو وأليكسيس سانشيز وثيو والكوت.

وأضاف أن النني يحب التسديد رغم عدم كونه هدافا غزيرا قبل أن يستشهد بهدف النني الرائع في شباك فيورنتينا.

معتاد على الفوز

يقول التقرير إن النني حصل على لقب دوري في كل موسم قضاه في أوروبا، مشددا على أهمية وجود لاعبين يتسمون بثقافة الفوز مثل بتر تشك وسانشيز والنني في صفوف أرسنال.

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مناسب لفلسفة فينجر

يقول التقرير عن النني إنه "يملك سمعة ممرر رائع".

وقارن التقرير أرقام النني مع فرانسيس كوكلين، حيث يمرر المصري 92 كرة في المباراة فيما يمرر الفرنسي 46 كرة في المباراة.

وذلك يعني حسب التقرير أن النني سيناسب فلسفة فينجر المعتمدة على التمرير الكثير.

واستشهد التقرير بفيديو مجمع لتمريرات طويلة للاعب المقاولون العرب السابق.

يركض كثيرا

"كل من شاهد النني يعرف أنه يركض بلا تعب ويضغط في كل مكان في الملعب".. هكذا يقول تقرير ميترو.

كما يؤكد أنه مر وقت طويل منذ أن امتلك فينجر لاعب وسط ملعب ديناميكي في ظل وجود فلاميني وأرتيتا وكوكلين اللذين يفضلون البقاء في أماكنهم إلى حد كبير.

ويشدد التقرير أن النني سيقوي شوكة أرسنال في الهجوم المرتد والضغط الهجومي من العمق.

لاعب وسط مدافع

يقول التقرير إن النني هو أول أول لاعب وسط مدافع يجلبه النادي منذ أن جلب لاسانا ديارا في 2007.

كما أضاف أن تحرك فينجر من أجل النني يقول إن الرجل الفرنسي أدرك أنه يحتاج للاعب وسط لينافس على اللقب.