لا تفوّتي هذه العناوين عند زيارة "لندن"

تبدو "مدينة الضباب" غامضة، إذ يحار الزائر من أين يبدأ في اكتشافها؟ لذا، يعدّد "سيدتي. نت" بعض الأماكن السياحية بــ"لندن"، في ما يأتي:

- جسر "كليفتون" المعلق: صمّم المهندس الانجليزي الشهير آسامبارد كينجدم برونيل هذا الجسر، الذي كان افتتح في سنة 1864. يعلو "كليفتون" نهر "أفون"، ويربط "ليفتون" و"لاي وودز" شمالي "سومرست". لا يعدّ هذا الجسر وجهة توفر مناظر بانورامية مذهلة فحسب، بل هو رمز معترف به دولياً!

يستقبل الجسر الزائرين 24 ساعة في اليوم، و7 أيام في الأسبوع، على مدار السنة.

منزل نقّال للعطلات العائلية

- متحف "ميرسيسايد" البحري: يقع المتحف في مدينة "ليفربول"، ويُشكّل موطناً لمعارض حول هجرة الشعوب التي غادرت باتجاه أمريكا الشمالية عبر "ميرسي" بين 1830 و1930. ويتّضح ذلك من خلال نماذج السفن التاريخية، فضلاً عن المعروضات المتعلّقة بقصص السفن الشهيرة عالمياً، كــ"تايتانيك" و"لوسيتانيا"...

يفتح المتحف أبوابه، يومياً، من العاشرة صباحاً حتى الخامسة من بعد الظهر.

- "مانشستر تاون هول": يقع هذا البرج في "ساحة ألبرت"، ويطلّ على مشاهد بانورامية تعكس جمال المدينة! هو يعتبر واحداً من بين المعالم الأكثر شهرة في "مانشستر"، ومثالاً من الأمثلة الشاهدة على عظمة العمارة "النيو قوطية" في المملكة المتحدة. كان المعماري ألفرد ووترهاوس صمّم المبنى المذكور في سنة 1877. علماً أنّ الأخير يضم عدداً من الدوائر الحكومية، كما بعض الغرف المهداة للاحتفالات الكبرى، مثل: القاعة الكبرى المزدانة بالجداريات. هناك، يمكن للسائحين الاستمتاع بتناول المشروبات والوجبات الساخنة والباردة، واحتساء الشاي بعد الظهر في "قاعة النحت"، التي تقفل أبوابها الأحد فقط.

يهيمن على الجزء الخارجي من المبنى "برج الساعة" الذي يرتفع إلى ما يزيد عن 85 متراً.

- قلعة "هوارد": تقع القلعة شمالي "يوركشاير"، وتعود ملكيتها لعائلة هوارد منذ أكثر من 300 سنة. تحيط المناظر الطبيعية الخلابة من بحيرات ونوافير المكان، الذي يخيّم عليه الهدوء.

تفتح قلعة "هوارد" أبوابها، يومياً، من العاشرة صباحاً حتى الخامسة بعد الظهر.

- برج "ساينت ماري أكس" في لندن: يعرف أيضاً ببرج "سويس ري"، ويقع في حيّ المال الرئيس في شارع "ساينت ماري"، ويُعدّ سادس أعلى مبنى في المدينة، إذ يبلغ ارتفاعه 180 متراً، ويضمّ 40 طبقة. كان البرج افتُتح في أبريل (نيسان) من سنة 2004، بتكلفة بلغت حوالى 194 مليون يورو. كان صمّمه المهندس نورمان فوستر. يتخذ البرج شكل صاروخ مكسوّ بالزجاج من الخارج. كما يضمّ ثغرات في كلّ طبقة، لتكون بمثابة نظام تهوئة طبيعيّة لكامل المبنى الذي يحوي عدداً هائلاً من المكاتب التجارية.

- "عين لندن": تقع على الضفة الجنوبية لنهر "التايمز"، وتعرف أيضاً بـ"عجلة لندن العملاقة"! كان افتتحها رئيس الوزراء البريطاني السابق توني بلير، في سنة 1999. يبلغ قطر العجلة 120 متراً، وهي تضمّ 32 مقصورة زجاج تمكن الراكبين فيها من مشاهدة معالم "لندن" الساحرة من علو شاهق، في أثناء دورانها حول محورها! وتستقبل الزوّار، يومياً، وذلك من الـعاشرة صباحاً حتى الـتاسعة والنصف مساءً.

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