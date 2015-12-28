مصادر: اللجنة الفنية تزور سد النهضة الأسبوع المقبل واجتماع وزارى بعد15يوماً

قالت مصادر مطلعة أن المشاركين فى الاجتماع السداسى لسد النهضة بالعاصمة السودانية الخرطوم، قرروا عقد اجتماع جديد بعد أسبوعين لوزراء الرى، وكذلك زيارة وفد اللجنة الفنية المكون من مصر وأثيوبيا والسودان، لموقع السد فى أديس أبابا الأسبوع المقبل، بجانب عقد اجتماع لبحث المقترح المصرى بشأن زيادة عدد بوابات السد لزيادة تدفقات المياه.

يأتى هذا فيما يصدر بيان تفصيلى بعد قليل عن نتائج الاجتماعات، حيث أكدت مصادر مقربة أن الوفد المصرى أعطى دفعة قوية فى المفاوضات، وفرض جزء من المقترحات بشأن إعادة النظر فى عدد فتحات السد وعدد التوربينات، إلا أن المصادر أكدت أنه لم تحقق المفاوضات النتائج المرجوه حتى الآن وينتظر أن يتم بحث ذلك فى الجولة الوزارية القادمة.