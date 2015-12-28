أخبار عاجلة

الاخبار - وزير الهجرة العراقي يتوقع نزوج أكثر من 150 ألف مدني آخرين غرب الموصل -
زوجة "راضي" قتلته.. وصرخت عندما عثروا على جثته "هاتوا دكتور" -
«ألي وايركسن» يقودان توتنهام أمام واتفورد -
البايرن يستعد للريال عبر موقعة دورتموند -
مورينيو يرغب في عودة «تشيشاريتو» لليونايتد -
«توتي» يعلن تضامنه مع أطفال سوريا -
وكيل جيرو يوضح حقيقة عرض مارسيليا -
روماريو: نيمار الأفضل في العالم دون منازع -
تعرف على اللاعبين الأكثر مساهمة بالأهداف في أوروبا -
خمس غيابات لليونايتد أمام سندرلاند -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

مصادر: اللجنة الفنية تزور سد النهضة الأسبوع المقبل واجتماع وزارى بعد15يوماً

Google+ Print
مصادر: اللجنة الفنية تزور سد النهضة الأسبوع المقبل واجتماع وزارى بعد15يوماً مصادر: اللجنة الفنية تزور سد النهضة الأسبوع المقبل واجتماع وزارى بعد15يوماً
قالت مصادر مطلعة أن المشاركين فى الاجتماع السداسى لسد النهضة بالعاصمة السودانية الخرطوم، قرروا عقد اجتماع جديد بعد أسبوعين لوزراء الرى، وكذلك زيارة وفد اللجنة الفنية المكون من وأثيوبيا والسودان، لموقع السد فى أديس أبابا الأسبوع المقبل، بجانب عقد اجتماع لبحث المقترح المصرى بشأن زيادة عدد بوابات السد لزيادة تدفقات المياه.

يأتى هذا فيما يصدر بيان تفصيلى بعد قليل عن نتائج الاجتماعات، حيث أكدت مصادر مقربة أن الوفد المصرى أعطى دفعة قوية فى المفاوضات، وفرض جزء من المقترحات بشأن إعادة النظر فى عدد فتحات السد وعدد التوربينات، إلا أن المصادر أكدت أنه لم تحقق المفاوضات النتائج المرجوه حتى الآن وينتظر أن يتم بحث ذلك فى الجولة الوزارية القادمة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
8 الصبح - لقاء مع الكابتن عادل مصطفي وتحليل لأحداث الكرة المصرية فى الفترة الأخيرة

8 الصبح - لقاء مع الكابتن عادل مصطفي وتحليل لأحداث الكرة المصرية فى الفترة الأخيرة

مؤسسة مصر تعقد مؤتمرها الثاني "التعليم الفني بين الواقع والمأمول"

مؤسسة مصر تعقد مؤتمرها الثاني "التعليم الفني بين الواقع والمأمول"

مصرع وإصابة 7 أشخاص إثر انقلاب ميكروباص بالعياط

مصرع وإصابة 7 أشخاص إثر انقلاب ميكروباص بالعياط

اختبار أفريقي صعب للمصري وسموحة في الكونفيدرالية

اختبار أفريقي صعب للمصري وسموحة في الكونفيدرالية