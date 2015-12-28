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أكبر سفينة حاويات فى العالم تعبر المجرى الملاحى لقناة السويس

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أكبر سفينة حاويات فى العالم تعبر المجرى الملاحى لقناة السويس أكبر سفينة حاويات فى العالم تعبر المجرى الملاحى لقناة السويس
عبرت المجرى الملاحى لقناة السويس اليوم الاثنين سفينة الحاويات البنمية العملاقة أوسكار والتى تعد أكبر سفينة حاويات فى العالم قادمة من اندونسيا فى طريقها إلى أوروبا.

وقال مصدر ملاحى مسئول بهيئة قناة السويس لمراسل وكالة أنباء الشرق الأوسط بالإسماعيلية إن سفينة الحاويات العملاقة أوسكار التى ترفع علم بنما قد عبرت القناة قادمة من البحر الأحمر فى طريقها للبحر المتوسط ضمن قافلة الجنوب وهى تحمل على متنها 19 ألفا، و 244 حاوية بحمولة اجمالية 200 ألف طن.

وأضاف المصدر أن قاطرة عملاقة تابعه لهيئة قناة السويس قد صاحبت السفينة خلال رحلة عبورها للقناة التى استغرقت قرابة 12 ساعة متصلة تحسبا لحالات الطوارىء.

وأشار إلى أن السفينة العملاقة أوسكار قد تم تدشينها خلال شهر مارس الماضى بورش تصنيع السفن بشركة دايوا الشهيرة وتكلفت قرابة 140 مليون دولار .

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