أرملة أحد منفذي اعتداءات باريس: أنا فخورة جدًا بزوجي

وجهت أرملة الانتحاري، سامي عميمور، رسائل إلى أحد معارفها تعبر فيها عن اعتزازها وفخرها بزوجها، الذي شارك في تنفيذ مجزرة مسرح باتكلان في باريس، وفق صحيفة “لوباريزيان” الفرنسية.

وكتبت الأرملة وهي فرنسية تعيش حاليا في العراق، في رسائلها “أنا فخورة جدا بزوجي، مهما قلت لن يكفي لأعبر عن ذلك، السعادة تغمرني…”، حسب ما نقلت الوكالة الفرنسية عن الصحيفة.

وكانت بعد ثلاثة أيام على الهجمات كتبت “شجعت زوجي على الذهاب وبث الرعب لدى الشعب الفرنسي الذي تلطخت يداه بالكثير من الدماء” وأضافت متوعدة “طالما تستمرون في الإساءة إلى الإسلام والمسلمين فستبقون أهدافا محتملة، ليس فقط الشرطة واليهود بل الجميع”.

في الصيف الماضي أعادت الزوجة الاتصال بأحد معارفها القدامى عبر سلسلة رسائل إلكترونية، تكررت فيها بحسب الصحيفة عبارات الدعاية التي يعتمدها تنظيم “داعش”.

وكتبت في رسالة سابقة للهجمات “لدي شقة مفروشة ومطبخ مجهز وحمامان وثلاث غرف، لا أدفع إيجارا ولا فواتير كهرباء وماء. أعيش حياة ترف!!”

كما أكدت قبل أسابيع من المجزرة في باريس “قريبا إن شاء الله ستعلم فرنسا والتحالف بكامله كيف تكون الحرب على أرضها”.