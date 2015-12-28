تركيا تشترط إنهاء حصار غزة قبل التطبيع مع إسرائيل

قال إبراهيم قالين المتحدث باسم الرئاسة التركية يوم الاثنين إن تركيا لا تتوقع تطبيعا في العلاقات مع إسرائيل إلا إذا جرى الالتزام بشروطها المتعلقة بانهاء حصار غزة ودفع تعويضات بعد مقتل عشرة نشطاء أتراك.

وتضعف التصريحات الآمال في تقارب طال انتظاره. وكانت العلاقات بين البلدين توترت منذ عام 2010 عندما قتلت قوات كوماندوس إسرائيلية عشرة نشطاء أتراك في مداهمة للسفينة التركية مافي مرمرة أثناء محاولتها خرق الحصار الإسرائيلي لقطاع غزة.

وقال قالين “لن يكون هناك تطبيع في العلاقات التركية الإسرائيلية إلا بعد أن تنفذ إسرائيل ثلاثة شروط. لم نتخل عن ذلك.”

وإضافة إلى المطالبة باعتذار عن قتل النشطاء العشرة في السفينة مافي مرمرة ودفع تعويضات لأسر القتلى تصر تركيا أيضا على انهاء الحصار الذي تفرضه إسرائيل على قطاع غزة.

وتابع للصحفيين في أنقرة “ستستمر تركيا في لعب دورها لحين التوصل لحل الدولتين ويحصل الشعب الفلسطيني على دولته. لا يمكن أن يكون هناك سلام دائم في المنطقة إلى أن تحل القضية الفلسطينية.”