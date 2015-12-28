غادة والي تزور مصابين حادث فيصل في مستشفى الهرم وتسلم مخصصات مالية لهم

تفقدت غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، ضحايا سهل حمزة بفيصل، اليوم الاثنين، بمستشفي الهرم للأطمئنان على المصابين، وأعربت والي عن تمنياتها بسرعة الشفاء العاجل لهم، كما قامت الوزيرة بتسليم المخصصات المالية المقررة من الوزارة للمصابين.

وكانت الوزيرة قد قررت صرف مبلغ عشرة الأف جنيه مساعدة إنسانية عاجلة لكل حالة وفاة منها خمسة الأف من الوزارة وأخرى من المحافظة.

كما قررت صرف 4 الأف جنيه لكل مصاب مناصفة مع المحافظة وبدل إعاشة لكل فرد بالأسر المضارة بواقع مائة جنيه للفرد الواحد من ضحايا حادث انفجار سهل حمزة بفيصل بمحافظة الجيزة، والذي أسفر حتى الآن عن وفاة إثنين وإصابة ثلاثة عشر أخرين، كما قررت الوزيرة تحمل الوزارة للقيمة الإيجارية مع محافظة الجيزة لعدد 7 أسر مضارة لحين تدبير المحافظة سكن لهم.

وأوضحت الوزيرة أن ما تقرر صرفه للمتوفي والمصاب ليس تعويضًا ولكنه مساعدات إنسانية عاجلة يتم صرفها فور استكمال مستندات الصرف، والتي ستتولى مساعدة الأسرة في استكمالها.

كما وجهت «والي»، فوزي القاضي، مدير مديرية التضامن الإجتماعي بالجيزة، بسرعة الإنتهاء من حصر الخسائر في الممتلكات، وإذ تبين وجود خسائر في الممتلكات من قاطني العقار سيتم صرف مبلغ خمسة الأف جنيه.

المراسل: عمر جمال