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المحمدي أساسيا في مواجهة بريستون

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المحمدي أساسيا في مواجهة بريستون المحمدي أساسيا في مواجهة بريستون

دخل أحمد المحمدي نجم هال سيتي الإنجليزي في تشكيل فريقه لمواجهة بريستون، ضمن مباريات الجولة الـ 24 من دوري الدرجة الثانية الإنجليزي.

هال سيتي يدخل اللقاء في المركز الثالث برصيد 44 نقطة، فيما يدخل بريستون المباراة في المركز الـ 17 برصيد 25 نقطة.

وظهر المحمدي كالعادة، في تشكيل فريقه الأساسي للمباراة، إذ أنه شارك هذا الموسم في الـ 23 مباراة السابقين، وفي 21 منهم بشكل أساسي.

وجاء التشكيل:

حراسة المرمى: ماجريجور

خط الدفاع: دافيس - ميلر - مالوني

خط الوسط: أحمد المحمدي - سنودجراس - ليفرمور - ماجوير - سنودجراس

خط الهجوم: أكبوم - روبيرتسون

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