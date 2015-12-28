6 نصائح هامة للوقاية من الإصابة بالبواسير

أعراض البواسير

الوقاية من البواسير

البواسير أحد الأمراض الشائعة التى تصيب الكثير من الأشخاص وتسبب لهم مضاعفات وآلام كثيرة خاصة إذا لم يتم السيطرة على أعراض المرض.>وحسب التقرير الذى نشر بموقع مركز مايو كلينيك الأمريكى فإن أعراض البواسير تشمل:>- حدوث نزيف أثناء حركات الأمعاء المختلفة.>- الشعور بحكة أو التهاب فى فتحة الشرج.>- الشعور بآلام أو عدم راحة.>- حدوث تورم أو انتفاخ حول فتحة الشرج.>- ظهور نتوء أو كتلة لحمية صغيرة بالقرب من فتحة الشرج>وللوقاية من البواسير والسيطرة على أعراضها، نصح التقرير باتباع مجموعة من الوصايا المهمة، وتشمل:

1. الإكثار من تناول الأكلات الغنية بالألياف مثل الخضراوات والفواكه والحبوب الكاملة.

>2. تناول كميات كافية من المياه والسوائل بما لا يقل عن 8 أكواب فى اليوم، حيث يعمل ذلك على تسهيل عملية الإخراج ومنع حدوث الإمساك.

3. الابتعاد عن التشنج وكتم الأنفاس أثناء التبرز من الوسائل الهامة لمقاومة الإصابة بالبواسير أو للسيطرة على أعراضها.

4. اذهب إلى الحمام بمجرد الشعور برغبة فى التبرز، ولا تنتظر حتى لا يجف البراز وبالتالى تشعر بمعاناة خلال عملية الإخراج.

5. ممارسة الرياضة بشكل منتظم يقى من الإصابة بالإمساك، العدو الأول للبواسير، وكما أنها ستمنعك من اكتساب المزيد من الوزن، أحد العوامل الرئيسية للإصابة بالبواسير.

>6. تجنب الجلوس لفترات طويلة، خاصة أثناء التواجد فى التواليت، لأن ذلك يزيد من الضغوط على الأوردة التى توجد فى منطقة الشرج.

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