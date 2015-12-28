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ميريام فارس تختار الكعب القصير في إطلالة حمل يومية

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الإثنين 28-12-2015 09:52

أعلنت ميريام فارس مؤخرًا وصولها للشهر الثامن من حملها بطفلها الأول، وذلك بأن شاركت متابعيها بإطلالتها الأنيقة بفستان ناعم من برادا Prada على انستقرام، ولكنها لم تكن الإطلالة الوحيدة التي نشرتها النجمة لمتابعيها.
فبالنظر لإطلالات ميريام فارس على الانستقرام يمكن أن نشاهد تنسيقات شتوية أنيقة لفتتنا من بينها إطلالة يومية ناعمة بالجينز وقميص وردي بسيط، وقد اختارت حذاءً بكعب سميك وعريض لتكمل به إطلالتها البسيطة هذه فكان خيارًا مناسبًا للحمل إذ يوفر لها الراحة بدون أن تتنازل عن أناقتها.
شاهدي معنا إطلالة ميريام فارس وشاركينا برأيك .

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سيدتي