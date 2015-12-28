حملة إزالات مكبرة بقريتى الخياطة والشيخ ضرغام فى مركز دمياط

قامت الوحدة المحلية لمركز دمياط بتنفيذ حملة إزالات مكبرة، بالتعاون مع قسم شرطة مركز دمياط بقريتى الخياطة والشيخ ضرغام.

>وتم إزالة 8 حالات بواقع عدد 4 حالات بقرية شط جريبة بإجمالى مساحة 1465 م2، وعدد 3 حالات بقرية البصايلة بإجمالى مساحة 350 م2، كما تم إزالة كشك خشبى متعدى على حرم طريق الخياطة عزبة البرج، وفى قرية الشيخ ضرغام تم إزالة حالة تعدى على أرض زراعية عبارة عن عنبر بمساحة 370 م2 لتحقق الحملة إزالة تعديات بمساحة إجمالية 2185 م2، حيث استمرت الحملة لمدة 7 ساعات متواصلة .

>كما وجه محافظ دمياط باستمرار التصدى بكل قوة للتعديات علي الاراضي الزراعية حفاظا علي مساحة الرقعة الزراعية بقري محافظة دمياط واعلاء لهيبة الدولة.

شبكةعيونالإخبارية

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