إطلالات "مايا دياب" في عام 2015 بين الجنون والروعة!

لعلّ مايا دياب من أكثر نجمات الوطن العربي إثارة للجدل، وخاصة بسبب أسلوبها في الموضة وإطلالاتها الجريئة والمتمرّدة، حيث نراها أحياناً تتألق بأجمل الملابس وأكثرها فخامة وروعة، وأحياناً أخرى تنسّق إطلالات معاصرة جدّاً تصل بها إلى حد ّ المبالغة، واليوم سنستعرض لكم أبرز إطلالاتها لهذا العام.

سنة 2015 تشهد تطوّراً ملحوظاً في إطلالات "شذى حسون"

حيث في عام 2015 رأينا مايا في كثير من الإطلالات المتميزة، ولاسيما في المناسبات الهامة وعلى المسرح، حيث اختارت تصاميم مُبتكرة من دور أزياء عالمية مثل "بالمان" Balmain، "شانيل" Chanel، و"ديسكوارد" Dsquared2 وشملت هذه التصاميم فساتين سهرة قصيرة وطويلة، وتنسيقات متنوّعة من التنانير والسراويل وغيرها…

وفي المقابل، رأيناها أحياناً، وخاصة في الإطلالات الصباحية، بأنماط غريبة برأيي أنّها لم تناسبها وبدت مُبهرجة ومبالغاً بها، مثل إطلالتها في عرض دار "شانيل" Chanel، وفي الملابس الملوّنة من "ديسكوارد" Dsquared2 والتي ارتدتها تماماً كمارأيناها على منصة العرض.

شاهدي معنا إطلالات مايا دياب المتنوّعة، واختاري منها الأجمل والأكثر أناقة برأيك.

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