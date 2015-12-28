أخبار عاجلة

الاخبار - وزير الهجرة العراقي يتوقع نزوج أكثر من 150 ألف مدني آخرين غرب الموصل -
زوجة "راضي" قتلته.. وصرخت عندما عثروا على جثته "هاتوا دكتور" -
«ألي وايركسن» يقودان توتنهام أمام واتفورد -
البايرن يستعد للريال عبر موقعة دورتموند -
مورينيو يرغب في عودة «تشيشاريتو» لليونايتد -
«توتي» يعلن تضامنه مع أطفال سوريا -
وكيل جيرو يوضح حقيقة عرض مارسيليا -
روماريو: نيمار الأفضل في العالم دون منازع -
تعرف على اللاعبين الأكثر مساهمة بالأهداف في أوروبا -
خمس غيابات لليونايتد أمام سندرلاند -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. موضة
  5. سيدتي

إطلالات "مايا دياب" في عام 2015 بين الجنون والروعة!

Google+ Print

الإثنين 28-12-2015 19:45

لعلّ مايا دياب من أكثر نجمات الوطن العربي إثارة للجدل، وخاصة بسبب أسلوبها في الموضة وإطلالاتها الجريئة والمتمرّدة، حيث نراها أحياناً تتألق بأجمل الملابس وأكثرها فخامة وروعة، وأحياناً أخرى تنسّق إطلالات معاصرة جدّاً تصل بها إلى حد ّ المبالغة، واليوم سنستعرض لكم أبرز إطلالاتها لهذا العام.

سنة 2015 تشهد تطوّراً ملحوظاً في إطلالات "شذى حسون"

حيث في عام 2015 رأينا مايا في كثير من الإطلالات المتميزة، ولاسيما في المناسبات الهامة وعلى المسرح، حيث اختارت تصاميم مُبتكرة من دور أزياء عالمية مثل "بالمان" Balmain، "شانيل" Chanel، و"ديسكوارد" Dsquared2 وشملت هذه التصاميم فساتين سهرة قصيرة وطويلة، وتنسيقات متنوّعة من التنانير والسراويل وغيرها…
وفي المقابل، رأيناها أحياناً، وخاصة في الإطلالات الصباحية، بأنماط غريبة برأيي أنّها لم تناسبها وبدت مُبهرجة ومبالغاً بها، مثل إطلالتها في عرض دار "شانيل" Chanel، وفي الملابس الملوّنة من "ديسكوارد" Dsquared2 والتي ارتدتها تماماً كمارأيناها على منصة العرض. 
شاهدي معنا إطلالات مايا دياب المتنوّعة، واختاري منها الأجمل والأكثر أناقة برأيك. 

سيعجبك أيضاً:

هل هيلدا خليفة هي مقدمة البرامج الأكثر أناقة؟

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي