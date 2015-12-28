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محافظ الدقهلية يعطى إشارة بدء فعاليات ماراثون الرياضة من حق كل مواطن

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محافظ الدقهلية يعطى إشارة بدء فعاليات ماراثون الرياضة من حق كل مواطن محافظ الدقهلية يعطى إشارة بدء فعاليات ماراثون الرياضة من حق كل مواطن
أعطى حسام الدين إمام محافظ الدقهلية إشارة البدء لفعاليات ماراثون الرياضة من حق كل مواطن "مهرجان المشي" برعاية وزارة الشباب والرياضة، حيث بدأ المهرجان بحضور وكيل وزارة الشباب والرياضة وقيادات مديرية الشباب والرياضة.

وبدأ المهرجان من أمام مدخل "1" بديوان عام محافظة الدقهلية، مرورا بشارع الجيش حتى الصالة المغطاة باستاد المنصورة الرياضي، ويشارك في هذا الماراثون نحو 1000 شاب وفتاة من جميع المراحل العمرية من أبناء الدقهلية، واستهدفت تلك المشاركة توسيع قاعدة الممارسة الرياضية لشباب وسيدات الدقهلية.

وأشار المحافظ إلى أن هذه الفعالية تأتي من منطلق اهتمام المحافظة بالرياضة للارتقاء بالمستوى القيمي والأخلاقي، وبناء جيل يستطيع تحمل المسئولية في المستقبل والعمل على تفعيل أواصر التعاون والتواصل بين أبناء الدقهلية.

وأضاف المحافظ، أن دعم المحافظة لهذه الفعاليات يستهدف الاستفادة من طاقات الشباب، فيما يعود عليهم بالنفع وذلك انطلاقا من الاهتمام الدائم بالنشاط الرياضي، والتقى المحافظ بالشباب المشاركين وأكد لهم بأن ستتقدم بسواعد أبنائها خاصة الشباب فهم الأمل والمستقبل لتحقيق تقدم مصرنا الغالية.

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مصر 365

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