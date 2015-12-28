إزالة 115 حالة اعتداء على الأراضى الزراعية خلال شهر بالمنصورة

اعلنت محافظة الدقهلية تنفيذ 115قرار إزالة لحالات تعدى على الأراضى الزراعية، بمساحة 9 أفدنة و 12 قيراطا و5 أسهم، فى الفترة من 3 ديسمبر وحتى الآن بمركز ومدينة المنصورة، تحت إشراف أحمد رفعت عبد الوهاب وكيل وزارة الزراعة بالمحافظة.

وأكد حسام الدين إمام محافظ الدقهلية فى بيان له منذ قليل، على استمرار جهود الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء بالتعاون مع أجهزة الأمن بنطاق المحافظة، للعمل الجاد على تنفيذ قرارات الإزالة، لافتاً إلى ضرورة مواجهة التعديات فى المهد، مشيراً إلى التعاون الصادق والمتميز من جانب جهاز الشرطة فى تنفيذ تلك الحملات بنطاق المحافظة .

كما أكد على التصدى لكافة المخالفات وإزالة كافة التعديات خاصة المنشآت المخالفة، والتعدى على الأراضى الزراعية و أملاك الدولة، وذلك من خلال تفعيل القانون وتنفيذ قرارات الإزالة الصادرة بشأن تلك المخالفات .

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