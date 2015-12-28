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بالصور..رئيس جامعة طنطا يزور محافظ الغربية بمكتبه ويهنئه بمنصبه الجديد

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بالصور..رئيس جامعة طنطا يزور محافظ الغربية بمكتبه ويهنئه بمنصبه الجديد بالصور..رئيس جامعة طنطا يزور محافظ الغربية بمكتبه ويهنئه بمنصبه الجديد
قدم الدكتور عبد الحكيم عبد الخالق خليل رئيس جامعة طنطا، التهنئة إلى اللواء أحمد ضيف صقر محافظ الغربية الجديد، فى زيارة قام بها إلى ديوان عام محافظة الغربية، رافقه خلالها الدكتور إبراهيم عبد الوهاب سالم نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور محمد أحمد ضبعون نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور مدثر طه أبو الخير نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

وأشار الدكتور عبد الحكيم إلى أن الجامعة أبوابها مفتوحة للتعاون مع المحافظة فى كافة المجالات، وتقديم الدعم الفنى للمشروعات التى تتبناها المحافظة، متمنيًا له التوفيق فى المسئولية الملقاة على عاتقه.

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015
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