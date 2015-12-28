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مباحث الإسكندرية تضبط عددا من الخارجين على القانون بحيازتهم مواد مخدرة

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مباحث الإسكندرية تضبط عددا من الخارجين على القانون بحيازتهم مواد مخدرة مباحث الإسكندرية تضبط عددا من الخارجين على القانون بحيازتهم مواد مخدرة
تمكن ضباط وحدة مباحث قسم شرطة كرموز من ضبط "أحمد.ع" 23 سنة عاطل، مقيم دائرة قسم ثان الرمل - بحوزته "61" قطعة لمخدر الحشيش تزن "250 جرامًا" ومبلغ مالى 75 جنيهًا - وهاتف محمول، والمحكوم عليه فى القضية جنايات كرموز "مخدرات" غيابيًا بالسجن المؤبد .

ونجح النقيب محمد أبو سيف – الضابط بإدارة البحث الجنائى المعين بنقطة التفتيش الأمنية منفذ أبيس دائرة قسم شرطة ثان الرمل، فى ضبط كل من "حسن.ع" 38 سنة حاصل على دبلوم صنايع مقيم القديمة – محافظة القاهرة، والمحكوم عليه فى "22 " حكم حبس جزئى ومستأنف فى قضايا تبديد، منها القضية جنح قسم مصر القديمة – بأمن القاهرة غيابيًا بالحبس لمدة شهر بحوزته "15" لفافة لمخدر الهيروين "تزن حوالى 9 جرامات" ومبلغ 650 جنيهاً -وهاتفى محمول.

وأقر بحيازته للمخدر المضبوط بقصد الاتجار والمبلغ المالى من حصيلة الاتجار والهاتفين المحمول للاتصال بعملائه وصحة الأحكام الصادرة ضده، وتم تحرير المحضر جنايات قسم شرطة ثان الرمل، وجار العرض على النيابة.

كما تم ضبط "تامر.ع" 42 سنة مندوب مبيعات مقيم مصر القديمة – محافظة القاهرة محكوم عليه فى عدد "14" حكم جزئى ومستأنف فى قضايا تبديد منها القضية جنح مصر القديمة – بأمن القاهرة غيابيًا بالحبس لمدة 3 سنوات .
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