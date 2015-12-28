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ائتلاف شباب من أجل الوطن لمحافظ المنيا: "فتح مكتبك للجميع لا يكفى"

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ائتلاف شباب من أجل الوطن لمحافظ المنيا: "فتح مكتبك للجميع لا يكفى" ائتلاف شباب من أجل الوطن لمحافظ المنيا: "فتح مكتبك للجميع لا يكفى"
عَلَّقَ خالد الحسين، المنسق العام لائتلاف شباب من أجل الوطن، على تصريحات اللواء طارق نصر، محافظ المنيا الجديد، بأن مكتبه مفتوح للجميع، ووصفها بأنها "لا تكفى".

وأضاف الحسين فى تصريحاتٍ له: "هناك أمور كثيرة تحتاج فى أولوياتها إلى وضع أجندة عمل كاملة على جميع المستويات التنموية، والاستثمارية، والاقتصادية، خاصة وأن المنيا من المحافظات التى تعانى عناءً شديدًا من ملفات شائكة ومعقدة ويأتى على رأسها ملفات حل مشاكل البطالة والأمية والفقر وقصور تقديم الخدمات الحياتية الملحة للمواطن، ولاسيما أن محافظة المنيا أصبحت تحتل المراتب الأولى من حيث المحافظات الطاردة للسكان، والهجرة الداخلية لفئات الشباب العاطل، ومراجعة ملف المناطق الصناعية والقضاء على أباطرة تسقيع الأراضى بالمنطقة وإعادتها إلى الدولة، وتسليمها للمستثمرين الجادين.

وتابع: "يجب وضع المنيا على الخريطة السياحية، خاصة وأن المحافظة لديها جميع المقومات التى تضعها فى تصنيف المناطق السياحية بمختلف أنواعها الدينية والترفيهية والأثرية".

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