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مدير أمن الغربية يستقبل وفد من طلبة المدارس بدائرة طنطا

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مدير أمن الغربية يستقبل وفد من طلبة المدارس بدائرة طنطا مدير أمن الغربية يستقبل وفد من طلبة المدارس بدائرة طنطا
استقبل اللواء نبيل عبد الفتاح مدير أمن الغربية 39 طالب وطالبة من طلبة المدارس بدائرة طنطا التعليمية، وبرفقتهم العميد خالد مصطفي إدريس، رئيس قسم حقوق الإنسان لإدارة شرطة النجدة، واجتمعوا مع العميد حسني جابر وكيل إدارة شرطة النجدة، وإدارة الحماية المدنية وتم التقابل مع العميد طارق العباسي رئيس إدارة الحماية المدنية.

وجاءت الزيارة في إطار توجيهات السيد الفاضل وزير الداخلية والخاصة بتنظيم زيارات لطلاب المدارس نطاق المحافظة للمواقع الشرطية، وعقد لقاء معهم لتعريفهم بمجالات العمل الشرطي، واستعراض الدور الأمني للشرطة المصرية في حماية أمن المجتمع.

كما زار الوفد الرائد السيد ناجي قسم أول طنطا، وإدارة المرور الجديدة، واجتمعوا مع اللواء هشام والى مدير إدارة المرور والضباط والأفراد.

وشهدت الزيارة عقد لقاء ثقافي وتعليمي للطلبة، وألقى الضوء علي أعمال كل إدارة تم زياراتها ومعرفة وآجباتها، وتفهم الطلاب عمل الشرطة وأفادو بإستفادتهم من تلك الزيارة التي أوضحت لهم الكثير من عمل رجال الشرطة ومدى المهام الملقاه علي عاتق الضباط والأفراد لحمايتهم.

وحصل الطلاب على هدايا تذكارية، وقدم الطلبة فاصل من الشعر والأغاني الوطنية.

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مصر 365